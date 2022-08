‘Historische droogte’ in Frankrijk: meer dan honderd gemeenten zonder drinkwater

Meer dan honderd gemeenten in Frankrijk zitten vanwege de droogte zonder drinkwater. Dat heeft de Franse minister van Ecologische Transitie Christophe Béchu vrijdag tegen persbureau AFP gezegd tijdens een bezoek aan Alpes-de-Haute-Provence, in het zuiden van het land. Béchu zei dat de getroffen gemeenten water aangeleverd krijgen via vrachtwagens, omdat „er geen water meer in de leidingen zit”. Het gaat onder meer om gemeenten in het departement Doubs in het oosten van Frankrijk en de departementen Drôme en Var in het zuiden.

De Franse premier Elisabeth Borne noemde de crisis vrijdag „historisch” en heeft een interministerieel crisisteam ingesteld om maatregelen landelijk beter te kunnen coördineren. In 93 van de 96 departementen gelden al beperkingen op watergebruik, en voor 62 departementen is een crisissituatie uitgeroepen. Bij dit hoogste niveau van alertheid is onder andere het besproeien van gazons, voertuigen, trottoirs en het irrigeren van gewassen verboden.

De afgelopen julimaand was de op één na droogste maand ooit gemeten in Frankrijk - alleen maart 1961 was droger. Het neerslagtekort bedroeg 84 procent in vergelijking met het gemiddelde in de jaren tussen 1991 en 2020. De steeds vaker voorkomende hittegolven, die gepaard gaan met extreme droogte, zijn volgens wetenschappers een direct gevolg van de klimaatcrisis. Daarbij neemt extreem weer in intensiteit, duur en frequentie toe. De Franse regering heeft gewaarschuwd voor een verslechtering van de watervoorziening in de komende twee weken.

Een interview met de Franse minister van Ecologische Transitie en Regionale Cohesie, Christophe Béchu (in het Frans):