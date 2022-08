Heerenveen en Sparta spelen gelijk in bloedeloze seizoensoeverture

De eerste Eredivisiewedstrijd van het seizoen, tussen sc Heerenveen en Sparta, is in een gelijkspel geëindigd. Beide ploegen slaagden er in een teleurstellende wedstrijd met weinig doelgevaar niet in te scoren, waardoor de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion eindigde zoals hij begon: 0-0. Sparta joeg in de slotfase van de wedstrijd op de overwinning, maar Heerenveen bleef zonder al te veel moeite op de been.

Beide ploegen waren met veel mutaties aan het nieuwe seizoen begonnen. Sparta versterkte zich onder meer met voormalig international Jonathan de Guzman, die zijn rentree in de Eredivisie opluisterde met een goede wedstrijd op het Rotterdamse middenveld. Ook doelman Nick Olij, verdediger Mike Eerdhuijzen en aanvallers Jason Lokilo en Tobias Lauritsen maakten hun debuut voor Sparta. Bij Heerenveen verschenen met doelman Andries Noppert en Mats Köhlert twee debutanten aan de aftrap. De van Go Ahead Eagles overgekomen trainer Kees van Wonderen leidde de Friezen voor het eerst.

Zaterdag gaat de Eredivisie met vier wedstrijden verder. Fortuna Sittard neemt het in eigen huis op tegen landskampioen Ajax, SC Cambuur speelt tegen het gepromoveerde Excelsior; PSV ontvangt FC Emmen en RKC Waalwijk speelt tegen FC Utrecht. Zondag worden de resterende wedstrijden van de eerste speelronde afgewerkt.

