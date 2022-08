Mijn vriend (78) doet voor het eerst een coronazelftest. We hebben klachten na een vlucht met een heftig hoestende dame achter ons. Hij bevindt zich elders en ik leid hem telefonisch door het testproces heen. We komen bij de laatste stap. „Nu moet je vier druppeltjes vloeistof in het onderste vakje van de testcassette laten vallen.” Het blijft lang stil. „Maar ik zie helemaal geen druppeltjes aan het wattenstokje zitten.”

