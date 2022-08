Het was deze week precies twee jaar geleden dat in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut een grote ontploffing plaatsvond, waarbij zeker tweehonderd mensen om het leven kwamen. Eerder deze maand brak in de hoofdstad brand uit, waarbij verschillende graansilo's vlam vatten. Deze luchtfoto heeft ze vanuit de lucht vastgelegd. TOPSHOT - This aerial view shows the damaged grain silos at the port of the Lebanese capital Beirut, on August 3, 2022, following a partial collapse due to an ongoing fire since the beginning of the month. - On August 4, Lebanon will mark two years since the port's massive explosion that killed more than 200 people. It was caused by a stockpile of haphazardly stored ammonium nitrate fertiliser catching fire. The silos, had shielded the western part of the Lebanese capital when the catastrophic blast took place two years ago. (Photo by AFP)

Foto AFP