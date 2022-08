Neem nou B., een onvindbaar Fries dorp met 400 huizen. Als de inwoners naar het gemeentehuis in Joure willen, dan moeten ze dertig kilometer rijden. Onderweg komen ze door negen dorpen. Op die rit van dertig kilometer komen ze één stoplicht tegen, van een brug. Na acht uur ’s avonds is de weg leeg.

René Strijland heeft gewerkt in de woningbouw.

Maar in het dorp en het buitengebied ligt 10 Mbit-glasvezelkabel. Doorgaand verkeer komt van de busjes van PostNL, FedEx, DHL en de elektrische van Deutsche Bahn: de ’s avonds bij de Bijenkorf bestelde trui, ligt per definitie de volgende ochtend op de stoep. Bij de onlangs vernieuwde SPAR kan je kurkuma kopen en diepgevroren weekmaaltijden bestellen. De bezorgbusjes van HelloFresh en Jumbo houden de concurrentie scherp.

Aan de rand van het dorp zijn mannen bezig met staal. Ze laden de profielen op hun vrachtwagens en formeren bouwploegen. Zo bouwden ze de Heineken Music Hall en Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, de kolommen van het Erasmus MC waar Ernst Kuipers tot voor kort zijn persconferenties gaf, de draagconstructie van Buitenlandse Zaken aan de Haagse Rijnstraat en de 600 ton voor de nieuwbouw van de Hoge Raad aan het Malieveld. Dat staal moest met marmer bekleed: stond chiquer.

Naast de staalmannen levert een aluminium lasser segmenten voor superjachten die verderop langs de kust in elkaar worden gezet. De Friese paardenfokker tussen B. en H. kan met de maandag- of woensdagvlucht van KLM naar New York zijn in de Verenigde Staten populaire gitzwarte paarden versturen. Dankzij deze handel kon hij zijn boerderij vrij kopen van de baron, een restantje landadel.

Vijftien keer naar de VS

Aan de dijk woont een beurshandelaar in zijn eigen wereld die beleggertjes in de Randstad gek maakt met zijn adviezen. Een advocatenstel rijdt een keer in de week naar de rechtbank in Amsterdam en werkt daarna thuis de vonnissen uit. Een boer bouwt een geitenstal om aan een Chinese fabriek in Heerenveen te kunnen leveren. De Brabantse varkensboer die bestemmingsplantechnisch is neergestreken in het buitengebied wil van 5.000 naar 9.000 varkens gaan. ICT’ers verderop in de straat doen vanuit huis de administratie van randstedelijke gemeenten.

En tante Annie, die elke cent in haar leven drie keer wist om te draaien, vloog inmiddels al vijftien keer naar de States. Iris kwam glunderend terug uit Zuid-Amerika. Toch eens in Ibiza gaan kijken, zei de installateur. De jachtschilder kwam met enthousiaste verhalen terug over het noorderlicht.

De tegenstelling Randstad-platteland is, kortom, flauwekul. En de Randstad begrijpt dat niet.

Europese natuurwetgeving

Nederland is een delta: zeer vruchtbaar, dichtbevolkt en met een wirwar aan handelsstromen. De generieke Europese natuurwetgeving is hier niet werkbaar. Nederlandse ‘natuur’, dat zijn gebieden waar we niks mee konden in onze deltahouding waarin alles benut moet worden.

Stikstof verdeelt het land, maar het is de Europese wetgeving die Nederland in de hoek gezet heeft. Niemand kan meer vooruit of achteruit; de bureaucratie ontdekt langzaam dat ze haar eigen staart aan het opeten is. Vliegveld Valkenburg is het beste voorbeeld van hoe vast we zitten: het is een prima bouwlocatie voor circa 10.000 mensen, eigendom van de staat, een geliefde potentiële woonplek voor randstedelingen zo pal naast de Wassenaarse duinen, met veel werkgelegenheid in de omgeving. Toch lukt het niet om hier een juridisch houdbare bouwvergunning voor zelfs maar een woning te produceren.

Iemand moet het initiatief nemen voor noodwetgeving. Kijk naar de Duitsers die onlangs de Europese milieuwetgeving terzijde schoven om uit hun Russische gasomklemming te geraken. De Europese natuurrichtlijnen moeten juridisch kaltgestellt worden.