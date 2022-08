China schort klimaatgesprekken VS op na Taiwan bezoek Pelosi

China kondigt vrijdag sancties aan tegen de Verenigde Staten en schort op een aantal onderwerpen de samenwerking op, waaronder de gesprekken over klimaat. Beijing neemt de maatregelen naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan. Na haar bezoek voerde China een serie militaire oefeningen uit rond Taiwan, waarbij onder meer ballistische raketten werden afgevuurd.

Beijing schort de samenwerking op op het gebied van transnationale misdaadpreventie en drugshandel. Ook wordt het repatriëren van illegale migranten per direct stopgezet en worden de klimaatbesprekingen tussen de VS en China gepauzeerd. Tijdens de klimaattop in Glasgow in 2021 kondigden de twee landen, de grootste CO2-uitstoters ter wereld, om samen meer actie te ondernemen. Zo tekende China, samen met de VS en andere landen, een akkoord om ontbossing tegen te gaan – een grote stap voor het land dat destijds miljarden euro’s investeerde in bedrijven die worden gelieerd aan ontbossing.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde eerder vandaag aan dat er ook sancties zullen volgen voor Nancy Pelosi en haar familie. Volgens een woordvoerder „ondermijnde het bezoek van Pelosi de soevereiniteit en territioriale integriteit van China, beledigde het het één-China-principe en vormde het een ernstige bedreiging voor de vrede en stabiliteit in Taiwan”. Welke sancties tegen Pelosi worden ingevoerd, is nog niet duidelijk.