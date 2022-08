De preek in de Turkse moskee op Rotterdam Zuid is voorbij, de mannen druppelen de binnenplaats op. Voor een krantenverhaal zoek ik mannen van zeventig jaar of ouder, van Turkse afkomst, die langer dan vijftig jaar in Nederland wonen. Nogal specifiek, ja. En lastig, want veel eerstegeneratiegastarbeiders zijn inmiddels overleden. Óf terug naar Turkije. Ik ben bij het theehuis langs geweest, mannen gevraagd die op bankjes zaten te praten. Pas later bedenk ik: de moskee!

Oudere mannen? Die zitten meestal onder die boom, wijzen jongere mannen die in de grote hal hun schoenen aantrekken na het gebed.

Onder de boom word ik hartelijk ontvangen. Mannen van verschillende leeftijden vragen nieuwsgierig waar ik naar op zoek ben. Ze schenken thee in en gaan er goed voor zitten.

We praten over wat hen bezighoudt. De wijk vroeger en nu. De hitte in Turkije. De gestegen prijzen in de supermarkt. Parkeertarieven. Of Turks eten ook vegetarisch kan. En de rommel op straat. In de Afrikaanderwijk worden de straten veel minder goed schoongemaakt dan wijken aan de overkant van de Nieuwe Maas. Althans, dat gevoel hebben ze.

Pas later weer op de fiets realiseer ik me hoe snel alles is veranderd. Tien jaar geleden werd ik in vergelijkbare situatie met argwaan en ongemak ontvangen. En toen was ikzelf ook niet in een zomerjurk een moskee binnen gestiefeld.

Dat gemak met elkaar zie je in de héle wijk. Het beeld dat de bewoners van de oude stadswijken moeten wennen aan nieuwkomers met andere culturele en religieuze achtergrond is ingehaald door de tijd. Multiculturisme is geen thema meer. Het is gewoon zo. Als er al argwanend naar iemand wordt gekeken, is het naar ‘nieuwe nieuwkomers’. Veelal Oost-Europeanen.

Niet alles is zen en happy in de Afrikaanderwijk. Er wordt geklaagd, allicht. Vooral over criminaliteit en gebrek aan geld. Maar onbehagen zie ik niet. En al helemaal niet als je dat afmeet aan omgekeerde vlaggen en trekkerblokkades.

In de hele Afrikaanderwijk hangt één omgekeerde vlag aan een balkon van een flat. De mensen die vlaggen met tiewraps aan lantaarnpalen bevestigen, hebben Rotterdam Zuid overgeslagen. De boeren met hun trekkers en stikstof zijn er geen onderwerp. De reactie van de politie wél. „Ik word al staande gehouden als ik over de Hillelaan ríj”, zegt een jongeman die zijn auto parkeert aan het Afrikaanderplein. „Stel dat we de Hillelaan blokkeren en dan ernaast gaan staan barbecueën?”

„Omdat we het niet eens zijn met de overheid”, ginnegapt zijn bijrijder.

„En dat de ibahesj [politie] toekijkt en niet ingrijpt.”

„Zou leuk zijn om eens mee maken.”

Sheila Kamerman vervangt deze week Petra de Koning