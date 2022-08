Winst ING neemt af door hoge inflatie in Turkije en oorlog in Oekraïne

In een kwartaal met onzekerheden op vele vlakken, heeft ING een flink lagere winst dan vorig jaar behaald. Met name een afschrijving op de Turkse activiteiten en geopolitieke spanningen zorgen voor een winstval van 20 procent. De bank zegt goed voorbereid te zijn op „een milde recessie”.

In totaal kwam ING tot een nettowinst van 1,18 miljard euro tussen april en juni, tegenover 1,46 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

ING moest in het tweede kwartaal vooral fors afschrijven op de monetaire reserves in Turkije. Het land heeft te kampen met hyperinflatie. Internationale boekhoudstandaarden schrijven voor dat als de inflatie gedurende drie jaar cumulatief boven de 100 procent uitkomt, je moet ingrijpen. De waarde in de boeken zou anders niet meer de reële waarde van de bezittingen weerspiegelen. ING komt daarom met een afschrijving van 244 miljoen euro. In Turkije heeft ING voor ongeveer 7 miljard euro aan leningen uitstaan, minder dan 1 procent van alle uitstaande leningen. Terugbetaling van die Turkse leningen loopt wel goed door, aldus de bank.

Geopolitieke spanningen

Ook geopolitieke spanningen helpen de bank niet. ING heeft vanwege de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne 202 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot gestopt. Dat is een reservering voor leningen die mogelijk niet meer terugbetaald gaan worden. De bank verwacht dat vanwege bijvoorbeeld de hoge gasprijzen klanten en bedrijven hun rekeningen niet meer kunnen betalen.

Hele grote zorgen over een mogelijke aanstaande recessie heeft ING nog niet. Topman Steven van Rijswijk noemde donderdagochtend de hoge inflatie zijn grootste vrees, maar zegt dat de bank „goed voorbereid” is om de gevolgen ervan op te vangen. Concrete aanwijzingen dat de inflatie al leidt tot klanten die op grote schaal hun leningen niet kunnen terugbetalen, zijn er echter nog niet.

Hoge inflatie

ING heeft evenmin angst dat de hoge inflatie ook tot afschrijvingen op Nederlandse activiteiten gaat leiden. Het inflatieniveau is in Nederland met meer dan 10 procent weliswaar historisch hoog, maar bij lange na niet op het niveau van Turkije (waar de inflatie in juli bijna 80 procent bedroeg). Over het hele jaar verwacht ING dat de inflatie in Nederland op 9,8 procent zal uitkomen. „Dat hebben we lang niet gezien”, stelt Van Rijswijk. Hij wijst op de over het algemeen nog goedgevulde spaarrekeningen van consumenten. „We verwachten wel dat als de economie weer aantrekt, mensen ook snel weer gaan uitgeven.”

De stijgende rente hielp ING dan wel weer om meer inkomsten te behalen. De bank verdient daardoor meer op leningen die ze uitgeeft. Afgelopen juni verhoogde de Europese Centrale Bank voor het eerst in meer dan tien jaar de rente. ING liet in reactie daarop weten vanaf oktober de negatieve rente voor spaartegoeden boven de 100.000 euro af te schaffen. „Ondanks de moeilijke omstandigheden ben ik tevreden met onze resultaten”, zegt Van Rijswijk.