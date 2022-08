Voor een jonge tweedehands auto, camper of boot betaal je nu de hoofdprijs

Tweedehands auto’s, campers, boten – alles wat rijdt en vaart, is de afgelopen twee jaar flink duurder geworden. Dit geldt vooral voor jongere voer- en vaartuigen. Wie er een heeft staan of liggen, kan die nu voor een goed bedrag verkopen of inruilen.

Nadat de coronapandemie begin 2020 was uitgebroken, nam de vraag naar auto’s snel toe omdat veel mensen het openbaar vervoer wilden mijden. Daar kwamen niet veel later problemen met de productie van nieuwe auto’s bovenop.

Gevolg: de gemiddelde vraagprijs voor een gebruikte auto schoot omhoog. Volgens occasionplatform AutoScout24 is die sinds maart 2020 met ruim een kwart toegenomen, tot 23.808 euro.

Vooral de nieuwere occasions zijn in trek, vertelt econoom Rico Luman van ING. Tussen nieuwe auto’s en dezelfde modellen die een of twee jaar oud zijn, is het prijsverschil klein. Wie een ‘nieuwe tweedehands’ heeft staan, kan daar dus een goede prijs voor ontvangen. „De auto die je terugkoopt, is ook duurder geworden”, aldus Luman. „Maar als je nu verkoopt en zelf genoegen neemt met een wat oudere auto, kan dat gunstig zijn.”

Niet afhankelijk van vliegtuig

Ook andere voertuigen zijn flink in waarde gestegen, weet de econoom. Zo zie je met vrachtauto’s hetzelfde gebeuren. Volgens handelaren zijn de voorraden jonge gebruikte vrachtauto’s klein, en liggen de prijzen ook daarvoor dicht bij de nieuwprijzen. „En campers zijn een ander heel duidelijk voorbeeld.”

Bij de kampeerwagens komen de hogere prijzen vooral doordat veel mensen tijdens de pandemie niet afhankelijk wilden zijn van vliegtuig of trein. Wie nu zijn camper van de hand wil doen, zit volgens brancheorganisatie Bovag goed. „Het is net als met huizen”, zegt de woordvoerder. „Heb je iets te verkopen en hoef je niets terug te kopen, dan ben je spekkoper.”

Een vergelijkbaar beeld op de botenmarkt. Met name de makelaars in duurdere boten voeren hogere prijzen. Ze hebben moeite aanbod te vinden, vertelt Reinier Steensma van het bureau Waterrecreatie Advies. „Als je nu een boot verkoopt, krijg je er een nette prijs voor. Het hangt er wel van af wat je in de aanbieding hebt. Wat recente boten betreft is het aanbod dun, maar op Marktplaats is aan goedkoopjes nog best wel wat te vinden.”

Doris Borghuis uit Amsterdam kocht aan het begin van de coronacrisis voor 2.700 euro een bootje voor drie personen uit 2018 om het varen uit te proberen. Dit beviel zo goed dat ze dit voorjaar een grotere boot heeft gekocht, voor 6.500 euro. Die kleine verkoopt ze nu weer. Ze hoopt er 2.500 tot 3.000 euro voor te krijgen via Marktplaats.

Interesse valt tegen

Vooralsnog valt de interesse haar een beetje tegen. Het hoogste bod dat ze in twee maanden heeft gekregen, is 2.100 euro. „Ik heb het idee dat de prijzen van bootjes nu wat lager liggen. Veel mensen vonden een bootje ten tijde van corona leuk, maar willen er vanaf nu alles weer kan. Je moet volgens mij ook het juiste moment vinden. Het is een beetje een impulsaankoop. Toen het echt mooi weer werd, gingen de biedingen wel hard.”

Een omslag van een groot tekort naar een meer normaal aanbod, zoals Borghuis dat ervaart, zou op de tweedehands automarkt ook weleens kunnen optreden.

ING-econoom Luman verwacht dat de toevoer van nieuwe auto’s volgend jaar stijgt. Daardoor zal het aanbod aan occasions weer groeien. Hij wijst erop dat de koopkracht van Nederlanders tegelijk ook onder druk staat door de hoge inflatie. „Die twee dingen samen zijn reden te verwachten dat de prijzen iets zullen matigen. Ik denk dat de prijzen op de tweedehands markt dit jaar een piek bereiken.” Wat betekent dat 2022 het jaar is om te gaan verkopen.

Auto’s Hoge vraag, grote tekorten Econoom Rico Luman van ING constateert een run op tweedehands auto’s. „Mensen willen graag in een eigen auto rijden en dat is tijdens de pandemie versterkt”, zegt hij. Tegelijk is het aanbod op de automarkt sterk gedaald, door productieproblemen als gevolg van het tekort aan onder meer computerchips. Ook maakten veel werknemers met een leaseauto minder kilometers door thuiswerken, waardoor ze de auto langer kunnen gebruiken. Daarnaast lieten leasemaatschappijen klanten langer doorrijden en brachten ze minder auto’s op de occasionmarkt. Daardoor kromp een belangrijke aanvoerlijn. Volgens Luman zit de markt voor tweedehands auto’s wat de prijzen betreft nu op een piek. Campers Vergrijzing en corona-impuls Door de vergrijzing werden campers ook al populairder in de jaren voor corona. Vooral onder net-gepensioneerden is de kampeerwagen populair. „Met corona heeft de vraag een extra grote impuls gekregen omdat mensen niet met het vliegtuig wilden”, weet een woordvoerder van Bovag. „Dat zal nu met de perikelen op Schiphol niet minder zijn.” Volgens de brancheorganisatie is het aantal campers sinds begin 2020 met bijna 30 procent toegenomen, tot meer dan 167.000. De verkoopaantallen op de tweedehands markt stegen met zo’n 30 procent. De vraag is dus nog steeds groot. Boten Recreant blijft water herontdekken Watersport is tijdens de coronapandemie herontdekt. Waar het aantal boten in Nederland al jaren daalde, bracht de coronacrisis een kentering, zegt Reinier Steensma van het bureau Waterrecreatie Advies. „Het toerisme naar het buitenland viel stil. Er is heel veel gevaren in 2020 en dat is in 2021 doorgegaan. De bezettingsgraad in jachthavens ging opeens omhoog in plaats van naar beneden. Dat hadden we in 15 jaar niet meegemaakt.” Volgens brancheorganisatie Hiswa-Recron was 15 procent van de booteigenaren in 2021 nieuwkomer en nog eens 7 procent ‘herintreder’ – iemand die opnieuw een boot kocht. Volgens de organisatie staan 15.000 tot 20.000 gebruikte pleziervaartuigen te koop, waar dat eerder tussen de 40.000 en 60.000 lag. Steensma ziet nog geen tanende interesse in de watersport. „In 2020 werd gezegd dat al die rommel een jaar later weer te koop zou komen, maar dit is nu al het derde jaar dat we Nederland vanaf het water aan het herontdekken zijn.”