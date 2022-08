Vier agenten vervolgd in Amerikaanse zaak over dood Breonna Taylor

Vier agenten worden vervolgd voor de betrokkenheid bij de dood van de zwarte Amerikaanse Breonna Taylor in maart 2020. Ze zijn donderdag gearresteerd in Kentucky, melden internationale persbureaus. De dood van Taylor leidde in de zomer van 2020 tot grootschalige protesten tegen racisme in de Verenigde Staten.

Agenten vielen de woning van Taylor in Louisville binnen in het kader van een onderzoek naar drugs waar haar ex-vriend bij betrokken zou zijn. De agenten klopten aan, maar zeiden niet dat ze van de politie waren. Taylors vriend vuurde daarop een schot af, waarna de politie meermaals terugvuurde en daarbij de ongewapende Taylor dodelijk raakte.

Volgens de openbaar aanklagers gebruikten de opgepakte agenten, van wie twee reeds zijn ontslagen, bewust valse informatie om een huiszoekingsbevel te krijgen voor Taylors huis. Een van hen, Brett Hankison, is eerder dit jaar vrijgesproken van het in gevaar brengen van de buren van Taylor. Hij wordt nu verdacht van het gebruiken van buitensporig geweld bij de inval. De andere drie agenten waren niet bij de inval aanwezig.

Na de dood van Taylor brak aanvankelijk alleen lokaal protest uit. In de nasleep van de geruchtmakende politiemoord op George Floyd, enkele maanden later, werd ook haar dood een nationale kwestie. ‘Say her name’, werd een veelgebruikte slogan. Een grand jury oordeelde in september 2020 nog dat geen van de drie witte agenten die bij de inval aanwezig waren, vervolgd hoefden te worden voor haar dood. Boosheid over dat besluit leidde opnieuw tot protesten.

Lees ook: De woede begrijpt bijna iedereen in New York