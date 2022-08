Trans vrouwen toegelaten tot vrouwencompetitie bij internationale triatlonwedstrijden

Transgender vrouwen mogen vanaf volgende maand deelnemen aan de vrouwencompetitie bij internationale triatlonwedstrijden. Wel moeten zij voldoen aan strenge voorwaarden. Dat maakte de internationale triatlonbond, World Triathlon, woensdag bekend via hun website. Het beleid is alleen van toepassing bij internationale wedstrijden. De beslissing staat in contrast met het beleid van de internationale zwem- en rugbybonden, die trans vrouwen niet toelaten tot de vrouwencompetities.

Onder de strikte eisen valt onder andere dat de triatleet ten minste vier jaar niet als man mag hebben deelgenomen aan een sportcompetitie. Om als trans vrouw toestemming te krijgen om deel te nemen ana internationale wedstrijden, moet de atleet verder twee jaar de testosteronwaardes verlagen. Een meerderheid van de raad van bestuur van de internationale bond stemde voor het nieuwe beleid, dat zich op „inclusiviteit” en „rechtvaardigheid” richt.

Het beleid van de triatlonbond verschilt met dat in andere sporten. In juni besloot de internationale zwemfederatie dat transgender vrouwen niet mogen meedoen aan professionele zwemwedstrijden als zij hun transitie naar vrouw hebben voltooid na hun mannelijke pubertijd. De federatie wil „de eerlijkheid van de competitie beschermen”. In 2020 verbood het wereldwijde bestuursorgaan voor de rugbysport, World Rugby, trans vrouwen tot het spelen van vrouwenrugby. Dit vanwege de „grootte, kracht en voordelen die testosteron tijdens de pubertijd biedt”.