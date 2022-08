De feiten over wat er plaatsvond op 6 januari 2020 in Washington DC staan nu wel vast. Zijn naaste medewerkers, onder wie de minister van Justitie William Barr, hadden president Trump al laten weten dat hij de verkiezing had verloren, en dat er geen fraude was gepleegd. Maar Trump brak met een basisregel van de liberale democratie: hij weigerde zijn nederlaag te aanvaarden. Hij zweepte een gewapende meute op om het Capitool te bestormen. Toen die menigte dreigde om vicepresident Mike Pence op te hangen nadat hij had geweigerd om mee te werken aan een coup, zei Trump dat Pence het wel had verdiend, en deed niets.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

De 6 januari-commissie van het Huis van Afgevaardigden kwam tot deze conclusies na meer dan duizend interviews te hebben afgenomen. De meest schokkende getuigenissen kwamen uit de staf van Trump zelf. Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, eindigde haar betoog met een retorische vraag: „Kunnen we een president die bereid was beslissingen te nemen die Donald Trump nam tijdens het geweld van 6 januari ooit nog een leidende functie in ons land toevertrouwen?”

Het antwoord van de meeste Republikeinen is een hartgrondig ‘ja, dat kunnen we’. Cheney geldt in haar eigen partij als een verraadster. Kevin McCarthy, de Republikeinse leider in het Congres, onttrok zijn partij van alle medewerking aan de commissie. Volgens een recente peiling hebben twee op de vijf Republikeinen geen enkel probleem met de gebeurtenissen in 2020. Eenzelfde deel van de Republikeinen ziet de bestorming van het Capitool als een legitieme vorm van protest.

Meer dan de helft van de Amerikanen is het hier niet mee eens. Democraten zeker niet. Maar een groeiend aantal onafhankelijke kiezers heeft zich ook van Trump afgekeerd.

Hoe verklaren we dat de meeste Republikeinen desondanks volharden in hun warme steun aan de voormalige president? Onwetendheid en onverschilligheid misschien? Die zijn in de VS inderdaad wijdverbreid. Maar die kunnen in dit geval geen excuus zijn. Ondanks de weigering van Fox News om de hoorzittingen van de 6 januari-commissie uit te zenden, liggen alle feiten op tafel.

Een beroep op de feiten berust in dit geval echter op een misvatting. Voor veel van zijn aanhangers is Trump meer dan een politicus. Hij was nooit een echte politicus, en dat verklaart een groot deel van zijn populariteit. Mensen zien hem als een soort messias. Zijn volgelingen steunen hem niet alleen, zij geloven in hem als een verlosser. Door hem worden talloze ontevreden individuen opgetild uit hun eenzame bestaan en opgenomen in een extatische gemeenschap met een nieuw gevoel van trots en collectieve eigenwaarde.

Sociale klasse heeft hier veel mee te maken. Veel van Trumps trouwste volgelingen zijn wit, betrekkelijk laag opgeleid, wonen diep in de provincie, en voelen zich achtergesteld, genegeerd, en gekleineerd door beter geschoolde Amerikanen in de grote steden. President Obama beschreef typische Trump-stemmers in 2008 al eens als lieden die zich „vastklampen aan vuurwapens, religie, en een afkeer van mensen die anders zijn dan zij”. Hillary Clinton gooide daar nog een schepje bovenop door hen af te schrijven als „deplorables”, verachtelijke mensen. Hoe meer er in progressieve kringen op hen wordt afgegeven, hoe meer de „deplorables” (nu al een geuzennaam) zich vastklampen aan vuurwapens, religie, et cetera.

Trump heeft dit goed begrepen. Hij deelt hun ressentiment. Hij is weliswaar rijk, maar zijn familie van louche vastgoedbazen (ook in Nederland vruchtbare grond voor rancuneus rechts) wordt in New York vaak met de nek aangekeken. Dat zijn gedrag vaak indruist tegen de religieuze opvattingen waar veel van zijn stemmers zo vurig in lijken te geloven wordt door de vingers gezien. We zijn tenslotte allemaal zondaars. Echtscheidingen en tienerzwangerschap komen vaker voor in de provinciale Republikeinse staten dan in typische Democratische staten als Massachusetts.

Nogmaals, hoe meer zijn tegenstanders Trump verguizen als een bekrompen, racistische, autoritaire schuinsmarcheerder, hoe meer zijn aanhangers hem zullen verdedigen. Dat is waarom de feiten over 6 januari 2020 er niet toe doen: als je gelooft in Trump, zie je elke kritiek als propaganda van de ongelovigen.

Trump verstaat de kunst, net als alle succesvolle demagogen, om mensen die zich machteloos voelen een gevoel van macht te geven, dat warme idee van ‘wij’ tegen de anderen, wij ‘patriotten’ tegen die arrogante stedelijke elites, die minderheden, immigranten, en transseksuelen verkiezen boven hun eigen hardwerkende, witte landgenoten.

Maar is dit genoeg om Trump terug te laten keren naar het Witte Huis? Het is voorbarig om hem nu al af te schrijven. Maar hij heeft ondanks de sterk dalende populariteit van Joe Biden de wind wel enigszins tegen. Veel Amerikanen kiezen voor een kandidaat die hen aanstaat, ongeacht de partij waartoe hij of zij behoort. En Trump staat steeds meer mensen niet aan. De beslissing van het Hooggerechtshof – met een meerderheid van aartsconservatieve rechters die Trump in het zadel heeft geholpen – om het recht op abortus te herroepen, heeft met name veel vrouwelijke kiezers geschokt.

Nog kwalijker voor Trump is dat ook sommige machtige Republikeinen genoeg van hem beginnen te krijgen. Hij kon zich lang verheugen in de steun van conservatieve dagbladen zoals de Wall Street Journal. Nu niet meer. De krant heeft onlangs zijn gedrag in 2020 afgewezen. Zelfs Fox News staat niet meer te juichen bij alles wat Trump doet of zegt. Rupert Murdoch, de opportunistische eigenaar van deze organen, uitte zich al na de verloren verkiezing in 2020 bondig met de woorden: „Fuck him!”

Dat wil zeker niet zeggen dat Murdoch of andere Republikeinen het gedrag van Trump afkeuren. Velen geloven nog steeds dat Joe Biden door fraude aan de macht is gekomen. Maar een groeiend aantal Republikeinen vindt het nu mooi geweest. De partij moet weer aan de toekomst denken. Het heeft geen zin om door te drammen over 2020.

Verveling en vergeetachtigheid slaan snel toe in de Amerikaanse politiek. Maar er is een dwingendere reden waarom het tij misschien aan het keren is. Sarah Longwell, geen Trump-aanhanger, wel een strateeg voor de Republikeinse Partij, gelooft dat de meeste Republikeinen de 6 januari-commissie weliswaar afwijzen en Trump nog steeds een prima kerel vinden, maar nu „politieke berekeningen maken over wie de kans heeft om te winnen”. Trump zou de steun onder zijn aanhangers kunnen verliezen omdat hij wordt gezien als een „loser” – zo’n beetje het ergste wat de pathologische narcist kan overkomen.

