Onverwacht kiest Kansas voor behoud abortusrecht

In de Amerikaanse staat Kansas heeft een meerderheid van de stemgerechtigden woensdag bij een referendum voor het behoud van abortusrechten gestemd. Met 65 procent van de stemmen betekent de uitslag een grote overwinning voor voorstanders van abortusrechten in de Verenigde Staten.

Kansas is de eerste staat waar sinds het terugdraaien van het landelijk recht op abortus een referendum werd gehouden. De overwegend Republikeinse staat wilde met een amendement het recht op abortus ook uit de staatsgrondwet schrappen.

Door de uitkomst van het referendum blijft het recht op abortus een grondrecht in Kansas. Het is opmerkelijk dat kiezers in een ‘rode’ staat als Kansas, een Republikeins bolwerk, zich zo nadrukkelijk voor het behoud van het recht op abortus hebben uitgesproken.

In juni werd het nationale recht op abortus in de VS afgeschaft, toen het Amerikaanse Hooggerechtshof de baanbrekende uitspraak Roe v. Wade uit 1973 terugdraaide. Sindsdien mogen Amerikaanse staten zelf beslissen welke regels er voor abortus gelden.

In een verklaring zegt president Joe Biden dat de uitslag duidelijk maakt wat de meerderheid van de Amerikanen verlangt: dat vrouwen toegang moeten hebben tot abortus en het recht moeten hebben daarover zelf te beslissen. De Democraten zetten zich daarvoor in bij de campagne voor de midterms, de Congresverkiezingen in november.

Anti-abortusactivisten hebben hun onvrede met de uitkomst kenbaar gemaakt. Woordvoerder Mallory Carroll van een nationale anti-abortusgroep spreekt tegen persbureau AP van een „enorme teleurstelling”. Sinds de uitspraak van het Hof in juni is in zestien staten een geheel of gedeeltelijk verbod op abortus ingegaan.