Onderhandel jezelf zonder kleerscheuren de vakantie door

In de vakantie propt de Nederlander zich als vanouds weer in een vliegtuig, auto of trein, om eens even lekker tot rust te komen. De vraag is of er in deze situaties wel sprake is van dat zogenaamde ‘tot rust komen’.

Een vakantie is een onnatuurlijke situatie waarbij mensen die elkaar normaal gesproken effectief zo’n twee uur per dag zien (lees: het gezin) opeens 24/7 met elkaar moeten optrekken. Dit is dan ook het moment om erachter te komen waarom we dat constante samenzijn te rest van het jaar vermijden. Met als hoogtepunten de autorit, de rij op Schiphol of het opzetten van de tent.

Stof voor conflicten ligt tijdens vakanties, met name weg van huis, voor het oprapen. Gelukkig is conflictbeheersing een vakgebied waarover inmiddels veel bekend is. Drie gelouterde onderhandelaars laten zien hoe je zonder kleerscheuren terugkeert van het slagveld dat vakantie heet. Voor wie al vertrokken is komen hun tips wellicht als mosterd na de maaltijd, maar wie dit leest en nog ‘moet’ kan met deze lessen misschien echt genieten van de vakantie.

1 Angela Merkel

In haar jaren als bondskanselier van Duitsland was Angela Merkel een van de machtigste personen op aarde. Ze stond bekend om haar waakzame en rationele onderhandelstijl. Een tactiek die zich perfect laat toepassen om het sociale mijnenveld dat zich ontvouwt tijdens twee weken Zuid-Frankrijk te trotseren. Binnen het gezin is impulsief en emotioneel handelen aanlokkelijk, soms onvermijdelijk maar absoluut contraproductief. Het is beter deze uitspattingen in te dammen door methodisch en aan de hand van rationele analyses te werken. Exploreer vooraf alle opties, bereid beslisbomen voor en deel deze met het gezin. Zoals een goed onderhandelaar betaamt: de voorbereiding is essentieel.

2 Tony Blair

De Britse oud-premier Tony Blair heeft zijn expertise als onderhandelaar onder andere opgedaan bij de vredesbesprekingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Zijn zogenaamde ‘seize on external change’-principe is goed bruikbaar in de vakantie-context. Het gaat hier om het aangrijpen van externe krachten om de status-quo te ontregelen. Stel dat je kleuter of peuter in een restaurant gaat huilen, gebruik dan zinnen als: „Iedereen kijkt naar je” of „anders blijf je volgend jaar bij oma”. Die hebben een verstommend effect op het kind, én aanwezigen zullen geen hekel meer aan je hebben. Het is effectief, maar moet met mate gebruikt worden: het verliest zijn kracht wanneer het te vaak wordt ingezet.

De Britse premier Tony Blair in 2001 met zijn vrouw Cherie op vakantie in Cornwall Foto Getty

3 Barack Obama

In het artikel ‘Bargaining with the Devil’ van Robert Mnookin (Harvard) wordt de onderhandelstijl van oud-president Barack Obama bij de onderhandelingen met de Taliban onder de loep genomen. Gelauwerd wordt de bereidheid van Obama om met iedereen om tafel te gaan, hoe afschuwelijk hun daden ook zijn. Met name voor de grote familievakanties is dit een wijze les. Neem afscheid van dat bevroren conflict uit het verleden en ga om tafel met die eigenaardige zwager of dat rare nichtje. Begraaf de strijdbijl en maak de vakantie voor iedereen minder ongemakkelijk.