Mijn Oekraïense vriendin uit Kiev is een week op bezoek omdat ze toe is aan een ‘war-cation’, zoals ze het zelf noemt. „Wat voelt het toch heerlijk om op NAVO-grondgebied te zijn!”, appt ze als ze de Poolse grens over is. In een lunchtent vertelt ze me dat ze hoopt dat een pauze van het oorlogsgevaar goed is voor haar mentale gezondheid. Na haar journalistieke reizen langs het oostelijke en zuidelijke front, en sinds ze in haar appartement in Kiev vanaf het uitbreken van de oorlog op een yogamatje in de badkamer is gaan slapen omdat het bij het glas van de ramen van de slaapkamer niet veilig was, moet ze „even werken aan haar ‘war-life balance’”.

Mijn eigen war-life balance is ook al een tijdje reden tot zorg. Maar niet op dezelfde manier natuurlijk. Omdat Oekraïne me na aan het hart ligt, beheerste de oorlog eerst volledig mijn leven, maar inmiddels is het een van de vele nieuwsonderwerpen waar ik langs scroll. Ik probeer te denken aan hoe het nu is met de mensen uit Marioepol die zijn gedeporteerd naar Russische kampen. Ik probeer er ook aan te denken meer peulvruchten te eten.

Het kan niet anders, dat weet ik wel. Alles went. Net zoals je niet de hele tijd bewust kunt zijn van de grootte van het heelal, kun je het leed van de wereld niet elke seconde voelen. Gelukkig maar. In grote, onbevattelijke gebeurtenissen ligt ook banaliteit verscholen. Zoals je bij een begrafenis eerst overvallen wordt door het besef van je eigen sterfelijkheid, en twee tellen later denkt: die zonnebril op de vierde rij, zou zo’n montuur passen bij de vorm van mijn hoofd? Dat, bij uitstek, is de menselijke ervaring.

Zelfs in de meest extreme situatie kun je niet aanhoudend in een noodtoestand verkeren. Uiteindelijk is het ook in Auschwitz mogelijk je te vervelen, concludeerde Holocaustoverlever Imre Kertész in zijn boek Onbepaald door het lot.

Mijn Oekraïense vriendin en ik lopen de lunchtent uit en stuiten op een proteststoet waarvan het precieze doel onduidelijk is. Het is vooral voor de boeren en tegen vaccinaties en eigenlijk tegen alles. „Oorlog begint waar recht ophoudt”, vertaal ik een van de slogans voor haar. Een paar mensen zwaaien met een FVD-vlag. „Deze mensen zien zichzelf als verzetshelden tegen de tirannie”, leg ik uit. Samen kijken we zwijgend naar de politieauto’s die het protest begeleiden.

Deze demonstranten werken op hun manier ook aan hun war-life balance. Maar zij zoeken als verzetsstrijders juist wat meer oorlogsgrandeur in hun leven. Zoals Fukuyama al zei: van verveling ga je rebelleren. De mens heeft behoefte aan een bepaalde heroïek, aan het gevoel dat hij soms iets diep betekenisvols meemaakt. Maar de liberale parlementaire democratie is post-heroïsch, en voorziet met haar saaie compromissen en slome besluitvorming heel slecht in die behoefte. Als je war-life balance verstoord raakt, ga je de problemen opzoeken.

Het is gek dat FVD’ers, die al jaren roepen dat het Westen ten onder gaat aan decadentie en slachtoffercultuur, hun dorst naar heroïek niet lessen met steun voor Oekraïne, maar achter Poetin aanlopen. Als ik nou érgens consumentistische leegte zie, dan is het in de ogen van Poetin. Hij is mogelijk de rijkste man ter wereld, en heeft een relatie met een oud-turnster waarvan men zegt dat het de meest flexibele vrouw ter wereld is. Kortom: hij heeft alles. En lijdt dus ongetwijfeld aan diepe existentiële verveling. Deze oorlog is vast óók een middel om zijn eigen war-life balance recht te trekken.

We lopen verder, en mijn vriendin klaagt dat haar Oekraïense vrienden sinds de luchtaanvallen bij elk onverwacht geluid schrikachtig opspringen. „Misschien zijn ze gewoon getraumatiseerd?”, opper ik. „Ja, ongetwijfeld”, zegt ze. „Sommige mensen raken ook overal getraumatiseerd van.”

Eva Peek is NRC-redacteur. Kiza Magendane is deze week vrij.