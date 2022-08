‘Brallen tegen opmars vrouwen’, stond in NRC boven een stuk over de seksistische uitspraken van een aantal corpsleden tijdens een lustrumfeest. U weet wel, iets met ‘hoeren’, en ‘sperma-emmers’. Zo’n lullo kwam zondag ook voorbij in een Zomergasten-fragment over Occupy. Aanhangers van die protestbeweging bezetten in 2011 het Beursplein, waar het corps om de hoek zit. „Zo, wat ben jij een lelijke werkloze”, bralde de lullo tegen een actievoerder. Hij riep nog net niet ‘breek zijn nek’, zoals de lullo’s bij het ‘herendiner’ over vrouwen riepen. Kennelijk kunnen lullo’s geen respect opbrengen voor mensen buiten de eigen kring.

Volgens D66-leider Sigrid Kaag neemt vrouwenhaat „bijna middeleeuwse vormen aan”. Dat zei ze dit jaar op een partijcongres, en ze verwees naar de hatelijkheden en bedrei-gingen aan het adres van burgemeester Femke Halsema, viroloog Marion Koopmans en historica Nadia Bouras. Ook over het lullo-diner sprak Kaag zich uit. „We leven in 2022, niet in 1922”, schreef ze op LinkedIn. Of eigenlijk dus: ‘Niet in de Middeleeuwen’.

Ik bel met Serena Ferente, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Wat vindt zij van de vergelijking van Kaag? Krijgen vrouwen als Halsema, Koopmans en Bouras – maar ook Kaag zelf – een middeleeuwse behandeling?

De Middeleeuwen bestrijken duizend jaar, zegt Ferente. Daar zaten meerdere perioden tussen. „Maar goed, de vrouwenhaat was wel virulent. In de Middeleeuwen werden heksen en ongelovigen verbrand – vaak goed onderlegde, alleenstaande vrouwen. En ook Jeanne d’Arc, het ooit zo geprezen plattelandsmeisje dat een leger aanvoerde, werd levend verbrand, onder meer omdat ze mannenkleding droeg.”

In onze tijd worden vrouwen bij wet als gelijken beschouwd, zegt Ferente. Geld maakt hen onafhankelijk en ze hebben meer controle over hun lichaam. „Maar uit onderzoek blijkt óók dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog even groot is als in de Middeleeuwen. Ik denk dat Kaag dát bedoelde: de Middeleeuwen liggen ver achter ons, maar we leven nog steeds in een irrationale, onrechtvaardige en gewelddadige maatschappij.”

Wat we kunnen leren van de middeleeuwse geschiedenis, zegt Ferente, is dat vrouwenhaat twee verschijningsvormen had. „Vrouwen waren nooit peers, ze stonden altijd boven of onder mannen. Je ziet het terug in liefdesgedichten uit die tijd. In hetzelfde gedicht werden vrouwen bewierookt om hun schoonheid, maar ook als nietsnutten neergezet, die je mag verkrachten en belachelijk maken. „Allebei problematisch.”

Is Kaag de Jeanne d’Arc van onze tijd? Ferente schiet in de lach. „Ze is een stuk minder naïef. Maar op dat ene punt zie ik gelijkenis: eerst bewierookt worden en dan verguisd. Helden zijn altijd kwetsbaar, maar vrouwelijke helden net wat meer.”

Danielle Pinedo vervangt de komende weken Ellen Deckwitz.