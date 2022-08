Inflatie op hoogste punt in bijna vijftig jaar door energie en huurprijzen

De inflatie is voor het eerst sinds september 1975 hoger dan 10 procent. De stijging betekent dat prijzen in juli volgens de Nederlandse rekenmethode 10,3 procent duurder waren dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder andere energie levert een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie.

Ten opzichte van juli vorig jaar is energie 108 procent duurder geworden. Dit heeft te maken met de oorlog in Oekraïne, waardoor gas fors in prijs is gestegen. Ook de stijgende huurprijzen werken door in de inflatiecijfers. Een keer per jaar worden de huurprijzen verhoogd, dat is vaak in juli. CBS ziet dat de huurprijzen sinds dezelfde maand een jaar geleden met 3 procent zijn gestegen. De maximale huurverhoging is in 2022 verhoogd naar 3,3 procent. Ook dit wordt deels door inflatie bepaald. Met een verschil van 12,3 procent zijn de prijzen voor voedsel in juli ook duurder geworden. Met name graan, zuivel en suiker droegen daaraan bij.

Eerder bracht het CBS inflatiecijfers op basis van een Europese berekening, om de inflatie tussen landen te vergelijken. Volgens die berekening was de inflatie in Nederland 11,6 procent. De cijfers van het CBS zijn berekend op basis van de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI). Het grootste verschil tussen de Nederlandse en Europese rekenmethode is de samenstelling van het pakket goederen en diensten waarop de inflatie wordt berekend.

