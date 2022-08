Grote bosbrand in Berlijn na ontploffing in munitiedepot

In het Grunewald-bos in Berlijn is donderdagochtend een brand ontstaan na onploffingen van explosieven in een munitiedepot. Het vuur verspreidt zich over het natuurgebied. Volgens de lokale brandweer gaat het om een brand over een oppervlakte van 15.000 vierkante meter bos. De brandweerlieden hebben het gebied met een omringende straal van 1.000 meter afgesloten voor verkeer. Ook het aangrenzende treinverkeer is stil gelegd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Lees ook: Extreme temperaturen in Europa: van code oranje tot hitte-apocalyps

In Duitse media stelt de brandweer dat de vlammen zich „gecontroleerd verspreiden”. „Dat baart ons zorgen”, aldus een woordvoerder tegen Frankfurter Allgemeine Zeitung. De ontploffingen waren in de nacht van woensdag op donderdag te horen, in het begin van de ochtend arriveerden zo’n honderd brandweerlieden. Ook de politie schoot met waterkanonnen te hulp om de vlammenzee onder controle te krijgen. De brandweer verwacht de rest van de dag in touw te zijn met blussen. Onduidelijk is nog hoe de brand in het depot heeft kunnen ontstaan.

Het vuur was lastig te bedwingen, omdat verschillende munitieonderdelen ontploften en er veel brokstukken door de lucht vlogen. De brandweer verwacht geen direct gevaar voor omwonenden en hun huizen: de dichstbijzijnde woonwijk is op zo’n twee kilometer van het gebied. Wel is hen gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Duitsland heeft net als veel andere Europese landen te maken met aanhoudende droogte, daardoor kunnen de vlammen zich makkelijk verspreiden over het bosrijke gebied.