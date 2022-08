Getir verbouwt darkstore tot supermarkt in Amsterdam, verwacht geen problemen met gemeente

Flitsbezorger Getir heeft donderdag een supermarkt geopend in de Amsterdamse wijk De Pijp, op de plek waar eerder een distributiecentrum voor fietskoeriers zat. Die zogeheten darkstore voldeed niet aan het bestemmingsplan en moest daarom sluiten. Getir wil vanuit de supermarkt alsnog boodschappen gaan bezorgen, maar verwacht geen problemen met de gemeente. Dat laat het bedrijf weten in een verklaring.

Lees ook: Amsterdam verbiedt per direct nieuwe ‘dark stores’

De Amsterdamse gemeente schaarde de darkstore op de Eerste Jacob van Campenstraat niet onder detailhandel en oordeelde dat het pand moest sluiten. Tegen flitsbezorgers heerst veel weerstand van omwonenden, omdat de vele fietskoeriers zorgen voor overlast en extra drukte op de wegen, die ze vaak met hoge snelheid aandoen. Getir blijft bezorgen, maar dan vanuit een „klein, afgescheiden gedeelte” van het pand. Het bedrijf stelt daarin niet af te wijken van traditionele supermarkten.

Om toch aan het bestemmingsplan te voldoen, heeft Getir de inrichting van de darkstore al aangepast door een toonbank neer te zetten en folie van de ramen te verwijderen. De gemeente vond dat onvoldoende. Nu het bedrijf het hele pand heeft omgebouwd, verwacht Getir niet te hoeven sluiten. De flitsbezorger denkt dat de „levendige wijk” in De Pijp „uitermate geschikt” is voor een nieuwe supermarkt.

De gemeente Amsterdam stelt in een reactie te gaan onderzoeken of de zaak nu wel binnen het bestemmingsplan valt en of het bedrijf aan de juridische eisen voldoet. Een woordvoerder kon nog niet zeggen hoe lang dat gaat duren. In de tussentijd kan de winkel open blijven.

Strijd van gemeente

De darkstores hebben de afgelopen jaren voet aan grond gekregen in verschillende Nederlandse steden. Met gesloten magazijnen en koeriers op snelle elektrische fietsen om te kunnen voldoen aan de beloofde bezorgtijd, werden de bedrijven niet overal met open armen verwelkomd. Her en der voerden bewoners protest tegen de bedrijven. Mede in reactie daarop besloot de gemeente Amsterdam om de opmars te stelpen: begin dit jaar besloot het stadsbestuur om een jaar geen nieuwe dark stores toe te laten.

Volgens de gemeente zetten de flitsbezorgers de leefbaarheid van wijken onder druk door de inrichting van de panden en het continue laden en lossen van de levensmiddelenbevoorrading. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening, GroenLinks) kondigde in januari aan een jaar de tijd te nemen om beleid te maken tegen de flitsdiensten. Vooralsnog kan de gemeente de bedrijven alleen via een bestemmingsplan blokkeren.