Gemeente Utrecht moet bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen aan inwoner betalen

De gemeente Utrecht moet bijna 1 miljoen euro aan dwangsommen aan een inwoner van de stad betalen, omdat die niet op tijd antwoord kreeg op bezwaarschriften. De man heeft in de rechtbank wel 120 beroepen gedaan tegen het Utrechtse college, omdat het keer op keer te laat of helemaal niet op zijn bezwaarschriften reageerde.

Het juridische gevecht tussen het stadsbestuur en de Utrechtse bezwaarmaker begon in december 2017, toen inspecteurs van de gemeente vaststelden dat in een pand van de bezwaarmaker en zijn buurman sprake was van een onveilige situatie. Over de aard van het conflict wil de gemeente niets zeggen.

De eigenaren en de gemeente werden het niet eens over wat er met het pand moest gebeuren, waarna de Utrechtse man bezwaar aantekende en verzoeken tot openbaarmaking van informatie (Wob en Woo) indiende. Hij diende telkens opnieuw een bezwaar in als hij het niet eens was met een besluit. Reactie van de gemeente kwam te traag of bleef helemaal uit.

In 2020 probeerde de bezwaarmaker via de rechter de gemeente tot een reactie op de bezwaarschiften te dwingen. Ook nadat de rechter dit had opgelegd, kwam het alsnog voor dat het Utrechtse college niet op het bezwaarschrift van de man reageerde. Die ging soms wel vier keer in dezelfde zaak in beroep, waardoor de verzoeken zich opstapelden. In totaal deed de rechtbank Midden-Nederland in 120 beroepen van de man uitspraak. Tot op heden moet Utrecht nog op 33 bezwaren reageren.

Groot aantal verzoeken

De gemeente zegt in een reactie dat het om een groot aantal bezwaarschriften ging, waardoor het onmogelijk werd om op tijd te reageren. Wat de inhoud van de verzoeken was, wil het college niet zeggen. Het college schrijft in een raadsbrief „onvoldoende alert” te zijn geweest. In een reactie aan NRC zegt een gemeentewoordvoerder dit „ten zeerste” te betreuren.

Voor de meeste bezwaarschriften geldt een beslistermijn van zes weken. Wanneer een overheidsinstantie niet op tijd beslist, heeft de burger recht op een dwangsom. Inmiddels staat de teller voor de gemeente op ongeveer 735.000 euro aan dwangsommen in handhavings- en vergunningszaken, en moet er zo’n 195.000 euro betaald worden in de zaken over het openbaar maken van documenten. De man zei in de rechtbank dat hij niet uit is op geld. Hij wil dat het college beslissingen neemt over zijn bezwaren. Dat moet het college nu eind september hebben gedaan, zegt de rechtbank.

De rechtbank constateert dat door de opgelegde dwangsommen nu een groot bedrag aan gemeenschapsgeld bij een enkele burger terechtkomt, zonder dat de financiële prikkel voor snellere besluiten heeft gezorgd. Dit geeft de rechtbank een „ongemakkelijk gevoel”. „Als een overheidsorgaan zo lang onrechtmatig handelt, en als zelfs grote geldbedragen niet helpen om dat onrechtmatige handelen te stoppen, wat helpt dan wel?”