Felle propagandist in beklaagdenbank

Een zwetende, opgewonden Alex Jones met zijn rollende ogen en zijn stem van koffie en gruis – eigenlijk zag Amerika’s bekendste propagandist er deze week niet veel anders uit dan de man die al jarenlang via zijn uitzendingen op InfoWars de ene na de andere leugen verspreidt en tussendoor dieetsupplementen, waterfilters en libidoversterkers verkoopt.

Alleen zat Jones (48) nu niet in de comfortabele stoel van zijn studio, maar in de beklaagdenbank in een rechtszaal in Austin, Texas. Twee van de slachtoffers van zijn talrijke campagnes hebben hem aangeklaagd wegens smaad en eisen 150 miljoen dollar van hem. De jury begon donderdag aan de beraadslagingen. Een kolossale schadevergoeding kan niet alleen een van de bekendste extreem-rechtse media aan het wankelen brengen, maar ook toekomstige verspreiders van samenzwerings-theorieën ontmoedigen. Voor rechtse opiniemakers is dat laatste voldoende om te beweren dat dit proces een aanval op de vrijheid van meningsuiting is.

In scène gezet met acteurs

De ouders van Jesse Hesslin hebben Jones aangeklaagd omdat hij al 9,5 jaar in zijn shows verklaart dat zij deel uitmaken van een samenzwering om strengere wapenwetten door te voeren. De zesjarige Jesse was een van de twintig kinderen die in december 2012 op hun basisschool Sandy Hook werd doodgeschoten, met nog zes andere mensen. Via InfoWars verspreidde Jones de theorie dat „de hele zaak in scène is gezet met acteurs”, uit politieke motieven. Zo venijnig en niet aflatend waren de uitlatingen van Jones dat verschillende ouders van de vermoorde kinderen werden bedreigd. „Ik heb 9,5 jaar in de hel geleefd”, zei de vader van Jesse.

Jones richtte InfoWars in 1999 op. In zijn dagelijkse The Alex Jones Show buldert de presentator urenlang in de microfoon over samenzweringen van de overheid tegen Amerikaanse burgers. Het gaat over chemische toevoegingen aan het leidingwater waar mensen en dieren homoseksueel van zouden worden, over pedofiele netwerken, over het coronavirus. En intussen prijst hij zijn waren aan met de smeekbede dat de show anders wegens gebrek aan middelen zal moeten stoppen. Naar eigen zeggen verdiende Jones in 2021 zo’n 50 miljoen dollar aan InfoWars.

InfoWars won snel aan publiek en aandacht in de verkiezingscyclus van 2016, toen Donald Trump met soortgelijke beschuldigingen campagne voerde. Hij werd regelmatig geïnterviewd door Jones en herhaalde diens beweringen soms woordelijk („Hillary zou een drugstest moeten doen”) in zijn eigen campagnebijeenkomsten. „De meest gecensureerde show van Amerika”, staat inmiddels als banner in beeld.

De reden dat Jones van veel sociale media is geweerd, is dat zijn desinformatie gevaarlijke gevolgen kreeg. Zo verspreidde hij het gerucht dat in de kelder van een pizzeria in Washington een pedofiel netwerk met onder meer presidentskandidaat Hillary Clinton bijeenkwam. Het bracht een man ertoe om gewapend met een geweer poolshoogte te nemen in de pizzeria. Later zou hij tegenover The New York Times verklaren dat hij zijn informatie van Alex Jones had.

De meest geruchtmakende lastercampagne voerde Jones tegen de ouders van de schietpartij van Sandy Hook. In de afgelopen jaren hebben die leugens hem in juridische problemen gebracht. Verschillende ouders hebben hem aangeklaagd wegens laster. De zaak in Austin is de eerste waarbij het tot een schadevergoeding zal komen – Jones is al schuldig bevonden, de jury hoeft alleen nog maar de hoogte van het bedrag te bepalen.

De behandeling van de zaak leidde de afgelopen week tot veel memorabele momenten. Zo bleek dat Jones’ advocaten de inhoud van diens telefoon per ongeluk hadden gestuurd naar de advocaten van de tegenpartij – die daarmee konden aantonen dat Jones bij de ondervraging had gelogen.

Jones verklaarde in de getuigenbank ineens dat hij nu „100 procent” gelooft dat de schietpartij daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en dat de ouders geen ingehuurde acteurs zijn, maar „echt bestaan”. De moeder van Jesse sprak hem daar tijdens haar verhoor rechtstreeks op aan. „Ik weet dat u mij gelooft, en toch weet ik zeker dat als u straks de rechtbank uitloopt, gewoon hetzelfde weer zult beweren.”

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven