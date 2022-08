Deze schrijver maakte een encyclopedie over de val: ‘Vallen is heel democratisch, uiteindelijk valt iedereen’

Ergens in de zomer van 2016 zag de Vlaams-Nederlandse schrijver en dichter Marc Kregting (57) in de speeltuin een peuter vallen. „Dat kind maakte een soort meterslange diagonale beweging door een zandbak. Hij was aan het vallen, maar hij viel maar niet, als een soort schaatser, dat was zo spectaculair!”

Een paar weken later zag hij iets soortgelijks gebeuren op de school van zijn dochter in Mechelen. „Een kleuter kwam op een step aanrijden en begon ook te vallen, hij probeerde het nog tegen te houden, maar dat lukte niet.” Die vallende beweging probeerde Kregting vervolgens in taal te vangen. „Toen begon ik te filosoferen. De val, zo bedacht ik me, is volledig in onze cultuur ingebed. Hoe rijk of machtig je ook bent, op een gegeven moment gaat het mis: uiteindelijk valt iedereen. Heel democratisch eigenlijk. Ik vond dat een interessante vorm van rechtvaardigheid.”

CV

Marc Kregting (1965) groeide op in Breda en woont sinds 2001 in België. In 1994 debuteerde hij met de dichtbundel De gezel. Hij schreef daarna vijftien titels waaronder Dood vogeltje: vluchtstroken (2006), het salontafelwerk Koffie: een doeboek (2013) en Zilverlingen: taal over taal 1994-2019 (2019) en schrijft op weblog De Honingpot. Kregting geeft les bij Sint Lucas Antwerpen, is getrouwd en heeft twee dochters van 11 en 15.



Marc Kregting: De encyclopedieën van de val. Het balanseer, 603 blz. € 17,50 De encyclopedieën van de val. Het balanseer, 603 blz. € 17,50

En zo begon hij aan een groots project. Nu, zes uitputtende jaren later, is daar De encyclopedieën van de val, zijn geheel zelf gecomponeerde eigenzinnige ‘encyclopedie’, bestaande uit 603 bladzijden, waarin allemaal mensen, objecten en gebeurtenissen staan beschreven die te maken hebben met ‘de val’. Of het nu gaat om het World Trade Center (‘Aanduiding voor twee broederlijke torens in New York die op 11 september door interventie van buitenaf omvielen’) de bassist Jaco Pastorius (‘de Paganini van de elektrische bas’ die na een engelachtige opkomst gestaag viel en werd doodgetrapt) of een werkwoord als schoonspringen (‘esthetisch intentioneel vallen’), Kregting verzon er lemma’s bij.

Het eindresultaat is een humoristisch, absurdistisch boek vol losse beschrijvingen waarin telkens de kwetsbare positie van de mens wordt benadrukt. Waarom koos Kregting voor deze complexe vorm? „Van jongs af aan wilde ik muzikant worden en vanaf mijn veertiende was ik enorm into Jaco Pastorius. Wat hij op zijn bas deed, al die verschillende genres, zijn instrument overstijgend, dat wilde ik ook.” Kregting speelde piano, maar hij bleek niet goed genoeg voor het conservatorium. „Toen ben ik die meerstemmigheid in de taal gaan zoeken. Ik begon met het schrijven van korte en lange gedichten, vanuit verschillende perspectieven. Toch lukte het me niet de juiste vorm te vinden.” Ook toen hij overstapte op proza, wilde het niet lukken. „Ik probeer telkens boeken te maken die ik nog niet ken. Een doeboek over koffie bijvoorbeeld, waarvan niemand begreep of dat nou fictie of non-fictie was. Of Zilverlingen, een boek, opgezet als een klassiek toneelstuk, dat over taal gaat. Ik was er trots op, maar het bracht niks teweeg.”

Nu, met zijn Encyclopedieën lijkt hij eindelijk wel de ‘perfecte vorm’ te hebben gevonden. „Mijn grote frustratie tijdens het schrijven was altijd dat ik dan vastzat aan een personage of verteller, nu kon ik ineens alles beschrijven: een beroemde atleet die valt, maar ook iemand die door huiselijk geweld uit een flat driehoog achter wordt geslagen.”

Zo kunnen schrijven noemt hij ‘uiterst democratisch’. „Bovendien laat dit boek de lezer volstrekt vrij. Je kunt beginnen met lezen waar je wilt en het zo lang volhouden als je maar wilt: van twintig seconden tot nachten doorgaan. En je kunt deze encyclopedie ook overal mee naartoe nemen, zelfs het strand, het is niet zwaar. Ik hoor zelfs van mensen dat ze het op het toilet hebben liggen. Dat vind ik echt een groot compliment.”

Dat zijn project uiteindelijk zou eindigen in een stevige encyclopedie met uiterst soepele kaft, had hij van tevoren niet voorzien. In eerste instantie had hij zelfs geen idee hoe hij zijn aantekeningen moest ordenen. „Eerst deed ik dat op alfabetische volgorde, met een soort kaartensysteem, gaandeweg kwam ik toen op het idee van een encyclopedie. Toen heb ik het ook een beetje daarnaartoe geschreven: beginnend met de letter A en eindigend met de letter Z.”

‘Onvast, zo is de mens. De val is de meest natuurlijke toestand’

Oké. Laten we dan ook beginnen bij de A, bij het lemma ‘aanspoelen’.

„Daar noem ik Alan Kurdi, de driejarige Syrische bootvluchteling die in 2015 op het strand bij de Turkse stad Bodrum dood werd aangetroffen. Ik besteed in mijn boek bewust aandacht aan de underdog. We krijgen vaak allerlei succesverhalen te horen maar tegen zogeheten losers zeggen we: die ellende heb je aan jezelf te wijten, had je maar beter je best moeten doen. Maar dat is gewoon niet waar, de mens zit opgesloten in allerlei maatschappelijke structuren: waar je vandaan komt, beïnvloedt hoe je door het leven gaat. De thematiek van de val leent zich om dit soort maatschappelijke bekommernis uit te kunnen spelen. Nog steeds is het vluchtelingenprobleem niet opgelost en het zou heel cynisch zijn als men over tien jaar deze jongen alweer is vergeten.”

En ‘cup-a-soup-moment’.

„Wat schrijf ik daar ook alweer over? O ja: ‘Voor het werkende deel van de mensheid gesteld op 16 uur, wanneer er een dipje in de energie en arbeidslust zou zitten, dat volgens genoemd merk kan worden verholpen met een pittig, snel te bereiden instantsoepje’. Het is natuurlijk gewoon bedacht door een stelletje reclamejongens, maar ik wilde met deze beschrijving de schijn opwekken dat ik structureel onderzoek heb gedaan naar dit fenomeen. Een encyclopedie veronderstelt een bepaalde objectieve kennis, maar wat is eigenlijk ‘objectief’? Mijn boek is natuurlijk ook een persiflage op ‘de encyclopedie’ en dan met name op de zogenaamde autoriteit die eruit spreekt.”

Duivenkak.

„Ja, dat valt uit de lucht, hè, ook van meeuwen trouwens. Ik kom vaak in Oostende waar men enorme problemen heeft met die kak. Je krijgt als toerist ook een boete als je die vogels te eten geeft. Ik denk dat iedereen weleens op een zeer ongunstig moment kak in zijn haar heeft gehad. Je gaat net naar iets belangrijks en dan is er ineens dat nare, zure spul op je hoofd en moet je dus weer naar huis, haren wassen en opnieuw beginnen. Ook dat is weer democratisch: iedereen wordt wel een keer door een duif geraakt.”

Falen.

„Ja, dat is een val die persoonlijk aangerekend wordt. Mijn werk heeft altijd bekend gestaan als ‘hermetisch’, hooguit voor studeerkamers, maar sinds De encyclopedieën in Vlaanderen is verschenen, beginnen mensen voor het eerst te reageren. Ik heb dan ook geluk met Kris Latoir, mijn uitgever bij Het balanseer. Hij blijft mij uitgeven en dat terwijl mijn boeken gewoon niet verkopen, echt verschrikkelijk. Bijna al mijn werk ligt bij hem in de kelder, mensen weten niet eens dat het bestaat.

„Toch is er nu is blijkbaar iets gaan rondzingen. Mijn lemma’s zijn gesignaleerd in grote Vlaamse kranten en mensen zeggen tegen elkaar: dit is een totaal idioot boek, dat moet je kopen! Ik ben zo blij, vooral voor mijn uitgever, want ik voelde me enorm schuldig. Ik zou bijna willen stoppen met schrijven om een nog groter verlies te voorkomen.”

Hrabal, Bohumil.

„Een Tsjechisch schrijver. Hij viel uit het raam bij het voeren van de duiven. Zo gaat dat, je bent even niet helemaal meer scherp en hup, daar ga je! Ik denk dat ik ook op een hele lullige manier zal sterven, zeker niet op heroïsche wijze, eerder gewoon als ik over straat loop en er ligt een of andere hondendrol en ik glij uit en kom ongelukkig terecht. Dat zou ik wel passend vinden. Voor mij hangt het leven van toevalligheden aan elkaar. Onvast, zo is de mens. De val is ook de meest natuurlijke toestand die je kunt bedenken.”

Kregting, Marc.

„Ja. Dat was wel een moeilijk punt. Ik hou niet van dat millennialgetob over jezelf. Toch wilde ik in deze encyclopedie alles geven, ik dacht: als dit het boek is waarin alles zit, dan moet ik consequent zijn, ook over mijn eigen val. Dus over mijzelf schrijf ik: ‘Op zijn verjaardag is het altijd bonje, omdat dan ergens de geboortedag van Hitler, Adolf wordt herdacht.’

„Ik heb het lemma bewust kort gehouden, maar ik weet echt wel wat vallen betekent. Ik heb recent een ingrijpende ziekte gehad en ben ook door een rouwperiode gegaan. Ik twijfelde zelfs of ik dit boek wel kon voltooien. Als je goed leest, melden bepaalde lemma’s ook wel iets over die val in het niets. Maar ik heb het niet expliciet gedaan, je krijgt meer het gevoel: er is iets met de auteur niet in de haak. Ik ben overigens hersteld hoor. ”

Radslag.

„Zo werkt mijn brein, het denken floept van het een over in het ander. Als je mij achter het bureau zou observeren, zou iedere arbeidspsycholoog totaal gek van mij worden. Ik spring van het ene project naar het andere, stop ergens middenin, val eigenlijk altijd in stukken uiteen. In Nijmegen, waar ik een tijd Nederlands ging studeren, heb ik nog een proefschrift proberen te schrijven. Maar het lukte mij niet, zoals dat heet, te focussen. Iedere keer zei mijn promotor: ‘Dit is heel interessant Marc, hier zitten wel tien boeken in, maar wat is je probleemstelling?’

„Nee, analytisch denken zit er voor mij niet in. Daar heb ik me, zo eind jaren negentig, bij neergelegd. Ik ben toen schoonmaker geworden, zat ik bij de thuiszorg met van die oude dames, beetje schoonmaken en praten. Tijdens dat poetsen kwam ik dan op fantastische ideeën. Eenmaal thuis schreef ik ze meteen op. Een productieve tijd maar ja, uiteindelijk moest ik stoppen, mijn huid kon niet tegen al die chemische middelen. Kort daarna ben ik naar Antwerpen verhuisd, ik wilde helemaal opnieuw beginnen.”

Rasblutrosh.

„Wat heb ik daar ook alweer bij geschreven? O ja: ‘Woord uit Siberisch dialect. De oneindige seconden tussen het moment dat je iets uit handen laat vallen en het moment dat het breekt’. Dat is een verzinsel. Ik heb het gepikt uit het boek Afhankelijkheidsverklaring van de Nederlandse theatermaakster Rebekka de Wit. Ik vond het zo mooi wat zij daarover schreef – ze laat een beetje in het midden of het waar is of niet – dat ik het wilde overnemen. De encyclopedie is wat dat betreft ook een eerbetoon aan mensen die over dit soort onderwerpen nadenken.”

Zwijgen.

„Ik heb altijd heel veel plannen, maar ik kan het nu eigenlijk niet meer opbrengen, dit project heeft mij uitgeput. De werkwijze is slopend, ik ben er continu mee bezig – nu nog steeds – of ik nou naar een programma kijk, iets lees of aan de wandel ben, ik kom altijd wel iets tegen dat met vallen te maken heeft. En dat terwijl ik nog een aantal projecten wil doen. Ik verzamel bijvoorbeeld al 25 jaar lang informatie over mensen met spleetjes tussen hun voortanden. Inmiddels heb ik ook al een ongelooflijk lange lijst van deze mensen aangelegd, maar ik ben wel bang dat dit weer zo’n uitgebreid project gaat worden, dus ja, het is even veel geweest. Ik ben blij dat het alfabet zwijgen als laatste toestaat, en dan mag het van mij ook even heel lang stil zijn.”

Lees ook: deze column over Bohumil Hrabal