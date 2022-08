Na een ferry-tocht van ruim vijf uur die op het vasteland in Oban begon, bereiken we het eiland Barra. Een van de zuidelijkste Buiten-Hebriden van Schotland. Het is zo afgelegen dat we ons haast niet kunnen voorstellen dat het hier anyone iets uitmaakt who the next prime minister will be.

In het hotelletje vraag ik een aan de bar gezeten local of hij me the date kan vertellen. Hij kijkt me van boven zijn pint vorsend aan en antwoordt: „Date? What’s a date?”

