Dansen en gillen met het animatieteam

Vakantie kan saai zijn voor kinderen. Soms bestaat het animatieteam uit niet meer dan een haperende Finding Nemo-dvd en een tafeltennistafel die vol in de wind staat. Maar op vakantiepark Leukermeer trekken ze alles uit de kast. De vijf animatiemedewerkers werken van ’s ochtends vroeg tot in de avond. Fotograaf Dieuwertje Bravenboer liep een dag mee.

„Ik heb nu wel even tijd om te bellen”, zegt Reijers rond lunchtijd. Ze werkt al zes jaar in animatieteams, van Kreta tot Limburg. „Maar ik moet zo weer gaan.” Ze moeten horrorfilmpjes opnemen voor een spooktocht. Het plot: een animatieteam organiseert een spooktocht, maar komt per ongeluk in een spookhuis terecht – het is erg meta. Er zijn vrijwilligers met kettingzagen en in clownspakken.