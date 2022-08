China houdt militaire oefening rond Taiwan, zegt afspraak Japanse minister af

China is donderdag begonnen met een serie militaire oefeningen rond Taiwan. Door de oefeningen wordt het eiland grotendeels van de buitenwereld afgesloten: het zee- en luchtruim van Taiwan is geblokkeerd, melden internationale persbureaus. China kondigde eerder deze week militaire operaties aan als reactie op het historische bezoek aan Taiwan van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

In de wateren ten noordoosten en zuidwesten van Taiwan zijn raketten neergekomen, meldt het Taiwanese ministerie van Defensie. Het Chinese leger bevestigt dat er met ballistische raketten is geschoten als onderdeel van de oefeningen. Volgens persbureau Reuters zouden er Chinese schepen in de buurt van de officieuze watergrens hebben gevaren en bijna dertig gevechtsvliegtuigen de grenslijn tussen China en Taiwan kort zijn overgevlogen. De Taiwanese Adviesraad voor Chinese vastelandzaken, die advies uitbrengt over de betrekkingen tussen Beijing en Taipei, zegt dat het eiland „alert is op psychologische oorlogsvoering”.

Eerder brachten de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen en gezamenlijke verklaring naar buiten, waarin zij de reactie van China op het bezoek van Pelosi afkeuren. China was fel tegen het bezoek van Pelosi. „Een escalerende reactie die spanning opvoert en de regio destabiliseert”, aldus de G7-ministers. Als gevolg van deze verklaring heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken een ontmoeting met Japanse minister van Buitenlandse Zaken afgezegd. Namens een woordvoerder van het Chinese ministerie spreekt China zijn onvrede uit over de gezamenlijke verklaring.