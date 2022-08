‘Ahold Delhaize blaast geplande beursgang bol.com af’

De voor dit najaar geplande beursgang van de Nederlandse webwinkelgigant bol.com gaat vanwege slechte marktomstandigheden en dalende beurskoersen van concurrenten niet door. Dat meldt Het Financieele Dagblad donderdag op basis van ingewijden binnen moederbedrijf Ahold Delhaize, dat publiekelijk nog niet wil reageren. Het supermarktconcern zal het besluit volgens de bronnen volgende week woensdag, als het de halfjaarcijfers presenteert, bekendmaken.

Nadat het nieuws naar buiten kwam daalde de koers van Ahold Delhaize, maar herstelde zich vervolgens weer. Uiteindelijk verloor Ahold Delhaize 0,9 procent ten opzichte van het begin van de beursdag. In het begin van de coronapandemie deden webwinkels goede zaken, omdat veel mensen thuiszaten vanwege de coronamaatregelen. Maar nadat de coronamaatregelen werden afgeschaft, liep het aantal bestellingen terug. In het eerste kwartaal van dit jaar daalde de omzet van bol.com met 7 procent. Ook verkozen beleggers volgens beursanalisten de afgelopen tijd veiliger aandelen boven aandelen met meer risico, zoals snelgroeiende technologiebedrijven. Webwarenhuis Zalando verloor sinds het begin van het jaar 56 procent van zijn beurswaarde.

In november vorig jaar maakte Ahold Delhaize bekend dat het een minderheidsbelang van bol.com naar de beurs wilde brengen. Topman van het supermarktconcern, Frans Muller, hield bij de presentatie van de kwartaalcijfers in mei van dit jaar al een slag om de arm over de voorgenomen beursgang. „We hebben altijd gezegd dat we moeten kijken hoe het beursklimaat is, zodat we een goede prijs krijgen voor bol. De tweede helft van het jaar is nog ver weg”, zei Muller toen. Volgens de bronnen van Het Financieele Dagblad houdt Ahold Delhaize de optie open om bol.com op een later moment alsnog naar de beurs te brengen.

