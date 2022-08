Door een opvangcrisis in het asielsysteem slapen honderden asielzoekers buiten. NRC berichtte deze week dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang, op instorten staat. Het COA zelf constateert dat niet meer voldaan wordt aan het humanitaire minimum. Onderdelen van de oplossing zijn al voorhanden, maar de staatssecretaris maakt daarvan tot nu toe geen gebruik.

Karin Geuijen is onderzoeker Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Waardoor deze opvangcrisis is veroorzaakt is bekend. Door voortdurende bezuinigingen op de toelatingsorganisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het COA kunnen deze partijen hun werk niet goed doen. Ondanks uitgewerkte plannen zijn er geen buffers gecreëerd, door de wooncrisis kunnen vluchtelingen in de opvangcentra geen plaats maken voor nieuwe asielzoekers, en gemeenten willen niet steeds opnieuw (grootschalige) asielzoekerscentra openen en sluiten en heropenen.

De reactie van de staatssecretaris is drieledig: grootschalige asielzoekerscentra (azc’s) openen, dwang op gemeenten om die azc’s te accepteren, en de opvang strak gekoppeld laten aan de toelatingsprocedure. Dat is helaas precies het tegenovergestelde van wat op basis van wetenschappelijk onderzoek zinvol zou zijn.

Al jaren zet de regering in op grootschalige azc’s. Dat lijkt efficiënt en dus goedkoper. Het is echter ook al jaren bekend dat gemeenten en hun inwoners die niet meer willen. Zij hebben een voorkeur voor kleinschalige opvang, zoals steeds opnieuw blijkt, ook vorige maand weer na een gezamenlijk advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Uit onderzoek blijkt ook dat flexibele opvang – bijvoorbeeld in de vorm van samenwonen tussen asielzoekers en andere woningzoekenden – veel beter werkt als die kleinschalig is. Zo is in Utrecht geëxperimenteerd met het samenwonen van asielzoekers en jongeren. Uit de evaluatie bleek dat dit grotendeels succesvol verliep toen ongeveer 40 (jonge) asielzoekers samenwoonden met 40 jongeren uit de buurt. Toen er echter 400 asielzoekers bij die 40 buurtjongeren kwamen wonen werkte het nauwelijks meer.

Co-productie

Dan de dwang op gemeenten om azc’s te accepteren. In bestuurskundige literatuur is algemeen geaccepteerd dat samenwerking en zogenaamde ‘co-productie’ op de lange termijn veel beter werken dan dwang van bovenaf. We zien ook al jaren een verschuiving van oplossingen voor zeer lastige oftewel ‘ontembare’ problemen van het nationale niveau naar steden en regio’s, en van overheidssturing naar maatschappelijke allianties. Ook in de asielopvang is duidelijk dat steden en regio’s de verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen.

Zo wilden in de afgelopen jaren meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten rechtstreeks kinderen opvangen die vastzaten in opvangkampen in Griekenland. De nationale overheid heeft dat destijds niet toegestaan. Ook de opvang van Oekraïense gedwongen migranten is opgepakt door gemeenten.

Daarnaast is bijvoorbeeld in Utrecht succesvol geëxperimenteerd met nieuwe vormen van asielopvang waarbij zogenaamde ‘win-win’ situaties gecreëerd zijn met de wijk, niet alleen via samenwonen met jongeren zoals hierboven beschreven, maar ook via het toegankelijk maken van alle cursussen en activiteiten voor zowel asielzoekers als voor buurtbewoners. Daarbij ging het bijvoorbeeld over cursussen ondernemerschap en Engels, waar ook buurtbewoners behoefte aan hadden, en die voor asielzoekers een goede voorbereiding op hun toekomst zijn. Of die nu in Nederland ligt, of in het land van herkomst mocht de asielaanvraag afgewezen worden.

Onderdelen van de oplossing zijn al voorhanden, er wordt alleen nog geen gebruik van gemaakt

Het bleek dat hiervoor een aantal randvoorwaarden georganiseerd moet worden. Het samenwerkingsverband van de gemeente met maatschappelijke partners moet de mogelijkheid hebben om zelf invulling te geven aan woonvormen, cursussen en activiteiten. Asielzoekers die in de opvang verblijven moeten vanaf de opvang tot en met de huisvesting verbonden zijn aan de gemeente of regio.

De gemeente ziet hen op die manier vanaf het begin als inwoners die blijven en heeft er dus belang bij om hen meteen zo goed mogelijk te faciliteren bij hun integratie. Verdere randvoorwaarden zijn onder andere dat er voldoende financiering verstrekt wordt, en dat belemmerende regels worden weggenomen.

Werken zonder beperkingen

Het derde punt betreft de koppeling van de opvang aan de toelating. Veel tijd en energie van de IND gaat naar het uiterst gedetailleerd onderzoeken of alle asielzoekers, ook de grotendeels kansrijken, écht verblijfsgrond hebben. In afwachting op de beslissing op de asielaanvraag verblijven ook zij in de opvangcentra. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn als deze kansrijke asielzoekers hetzelfde regime zouden krijgen als Oekraïense gedwongen migranten, waaronder niet in opvangcentra wonen maar in gemeenten, en meteen de mogelijkheid krijgen om te werken zonder beperkingen.

Voor Oekraïners lijkt dit goed te werken. Uit systematisch onderzoek kan blijken of daarmee de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen sneller en beter verloopt en tegelijk de opvang en toelating ontlast worden.

Als het opvang- en toelatingsbeleid op deze manier meer ‘evidence-based’ gemaakt zou worden dan zal dat hoogstwaarschijnlijk bijdragen aan het oplossen van de opvangcrisis en tegelijkertijd de integratie van vluchtelingen versterken, waardoor mogelijk uiteindelijk ook het onderwerp meer genormaliseerd wordt.

