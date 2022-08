Zelfgemaakte explosieven vaker gebruikt bij aanslagen op woningen

Het gebruik van zelfgemaakte explosieven bij aanslagen op onder meer woningen groeit. Dat blijkt uit cijfers van de Explosieven Opruimingsdienst en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). In 2019 werd de Explosieven Opruimingsdienst vanwege (pogingen tot) aanslagen met dergelijke explosieven zes keer ingezet, dit jaar was dat al zeventien keer.

De Explosieven Opruimingsdienst valt onder het ministerie van Defensie en wordt alleen voor de zwaarste gevallen ingeschakeld. Het aantal aanslagen met explosieven ligt hoger. Hoe hoog precies valt niet te zeggen omdat de politie dit niet landelijk registreert.

Dat sprake is van een stijging ziet echter ook het NFI. In 2020 werden bij het NFI door de politie en het Openbaar Ministerie 31 zaken aangedragen van door criminelen zelf gefabriceerde bommen: een bijna verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 ging het eveneens om 31 zaken. Dit jaar staat de teller al op 27, daarvan werden negen explosieven afgelopen maand tot ontploffing gebracht.

Van Den Bosch tot Huizen

Deze zomer zijn aanslagen bijzonder in zwang. Zo werd in de nacht van zaterdag op zondag een huis in een woonwijk aan de rand van Den Bosch beschadigd door een explosie. De Bossche burgemeester sloot daarop de woning en legde een gebiedsverbod op aan de vakantievierende bewoonster Grada K. en haar partner Klaas Otto – de veroordeelde oprichter van motorclub No Surrender. De woensdag daarvoor was de voorgevel van een woning in de buurt met hetzelfde huisnummer door een explosie deels verwoest. De politie sprak toen van een vermoedelijke vergisaanslag.

Lees meer over afgelopen weekend: Opnieuw explosie bij woning in Den Bosch

Afgelopen vrijdag werd een woning in het Utrechtse dorp Hoef en Haag bestookt, het tweede huis in het dorp in een maand tijd. Ook in Tienhoeven, Huizen en Rotterdam werden afgelopen maand woningen met explosieven belaagd.

Bedreigingsinstrument

Criminoloog Jasper van der Kemp, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, stelt dat de explosieven hoofdzakelijk uit de hoek van de georganiseerde misdaad komen en vaak als bedreigingsinstrument worden ingezet. Hij spreekt van een gevaarlijke ontwikkeling.

„Bedreigingen in het criminele circuit zijn niet nieuw, maar nu is het openbaarder en worden mensen thuis getroffen. Dat maakt de risico’s voor onschuldige omstanders navenant groter.”

Van der Kemp vermoedt dat in zekere mate sprake is van copycat-gedrag omdat criminelen zien dat een aanslag op een woning een ontwrichtend effect heeft. Bij aanslagen op woningen van personen uit het criminele circuit – zoals recent in Den Bosch – sluiten burgemeesters de woning vaak voor bepaalde tijd en staan de bewoners op straat. „Als een middel een dergelijk effect bereikt, kan het voor anderen aantrekkelijker worden om het ook in te zetten.”

Tegelijkertijd wijst de criminoloog erop dat het fenomeen moeilijk te duiden is. Zo worden zelfgefabriceerde explosieven mogelijk als vervanging van andere geweldsmiddelen ingezet.

Cijfers van de Explosieven Opruimingsdienst over (pogingen tot) aanslagen op woningen en auto’s lijken daar inderdaad op te duiden. De inzet van handgranaten is namelijk sterk teruggelopen: van 47 maal in 2019 tot 4 maal in 2022. Dat duidt erop dat de zelfgemaakte explosieven handgranaten hebben vervangen.