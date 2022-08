Het was een kwestie van tijd voor het volgende ernstige incident zich bij een van de studentencorpora zou voordoen, ondanks alle goede intenties en ingezette cultuurverandering. Het probleem zit namelijk dieper en daar lees ik weinig over terug in de reacties op wat er bij het Amsterdamse corps is voorgevallen. Je kunt alles projecteren op de daders, maar laten we ook naar het systeem kijken dat dit gedrag voortbrengt.

Maarten den Ottolander is oud-praeses van LSV Minerva (Leiden).

Als oud-voorzitter van LSV Minerva, het corps in Leiden, en met drie kinderen die lid zijn geweest van de corpora in Utrecht, Rotterdam en Groningen ken ik de cultuur van de corpora goed. Ik heb jarenlang geprobeerd van binnenuit de weeffouten in het systeem te agenderen; niet gelukt.

Mijn boodschap was en is dat de corpora in zichzelf gekeerde eenzijdig samengestelde instituten zijn geworden met hun eigen waarden- en normensystemen, die door de buitenwereld terecht niet meer geaccepteerd worden. Wat uiteindelijk tot hun ondergang zou kunnen leiden.

Wat mij opvalt is dat de meeste reacties op de seksistische uitlatingen in Amsterdam aan de oppervlakte blijven. Ik zoek naar de wortels en kan dat doen omdat ik er onderdeel van ben; waarbij ik mij steeds meer verweesd voel van een instituut waar ik ooit voorzitter van was.

Een vergunning opschorten, leden royeren of een ontgroening achterwege laten zijn logische reacties, maar de wortel blijft in de grond. De corpora hebben een aantal systeemfouten die volgens mij aangepakt moeten worden om daadwerkelijk tot transformatie en gedragsverandering te komen. Dat klinkt simpel, maar vernieuwing doorvoeren met een groep die het systeem zelf gebouwd heeft, is vanuit de transformatiekunde gezien bijna onmogelijk.

Prominent

Laten we eerst eens kijken naar de weeffouten zelf. Het verschilt per stad, maar alle corpora kennen een sterke huizencultuur. De studentenhuizen waar leden wonen is van grote invloed op hun doen en laten en op hun plek binnen de vereniging. Nieuwe leden zijn bereid veel te ondergaan omdat in welk huis je woont mede bepaalt in welke club of dispuut je komt en wat je kansen zijn om een bestuursfunctie te krijgen. En als je niet in club nummer 1 of 2 komt kun je uit het huis vertrekken. Wie de hoogste status heeft, heet ook wel ‘prominent’. Hoe verzin je het woord. Of eigenlijk: hoe kom je ervan af!

Om ervoor te zorgen dat je in dit systeem ‘goed’ terecht komt, gaan middelbare scholieren via broers, zussen of vriendjes al voor hun studietijd voorsorteren bij de ‘prominente huizen’. Dit versterkt de monocultuur, omdat ze zich in uiterlijk en gedrag voegen naar de ouderejaars.

Vervolgens kennen corpora het fenomeen van de nummering of rangorde van de jaarclubs. Maar wie bepaalt die? En wie bepaalt wat ‘beter’ is? Voor elk individu is er een ander ‘beter’. Hier begint de macht van het uitsluiten, het conformeren. Zo ontstaat monocultuur. Bepaald door de ‘prominenten’ aan de top.

Reünisten en ouders

De politieke denker Hannah Arendt geeft in een van haar geschriften aan dat gesloten systemen met sterke machtsverhoudingen hun eigen morele kompas ontwikkelen, dat op zijn beurt weer het individuele geweten vormt van de leden. Je zou dus kunnen zeggen dat wat voor ons wangedrag is, het groepslid eigenlijk niet aangerekend kan worden. Een riskante redenering, maar zij heeft een punt. De daders zijn in deze redenering slachtoffer van het systeem dat wij allen de ruimte geven om voort te bestaan.

Als leden het zelf niet kunnen, wie gaat er dan iets aan de weeffouten in de corpora veranderen? Interventie vanuit reünisten, oud-leden, is lastig, omdat er altijd redenen zijn om het nu nog niet te doen; cognitieve dissonantie heet dat. Je weet dat het niet deugt, maar er zijn altijd schijnbaar valide redenen om het goed te praten. De vraag is of deze argumenten nog op gaan nu het voortbestaan van de corpora ter discussie staat. Maar ook dat wordt door deze dissonantie niet echt herkend. Toch ligt hier een rol voor oud-leden, ondanks het feit dat zij ‘uit dezelfde stal komen’. Zij hebben wel degelijk macht via commissies van advies, hun maatschappelijke posities en via fondsen die allerlei activiteiten subsidiëren.

De ouders? Als vader van drie weet ik hoe lastig het kan zijn om kinderen op te voeden in een omgeving waar veel kan, veel groepsdruk is en een mentaliteit ontstaan is van ‘moet kunnen’. Mede door sociale media ontstaan gesloten gemeenschappen met hun eigen normen- en waardenkaders die telkens een beetje opschuiven. Het nieuwe normaal. Vanuit fear of missing out zullen hier slechts weinigen spelbreker willen zijn. Als ouder wil je deze rol liever ook niet, omdat jouw kind dan het buitenbeentje wordt. En toch zul je als ouder telkens dit afglijdende nieuwe normaal moeten bespreken. Al was het maar om te voorkomen dat je zoon later zonder enige gêne spreekt over vrouwen als „sperma-emmers”.

Exces als kans

De macht van de besturen van de corpora is beperkt. Sowieso komt door de incestueuze voorselectie, de huizencultuur en het prominentie-systeem echte bestuurlijke kwaliteit onvoldoende naar boven. Immers, je put uit een beperkte en eenzijdig samengestelde bron van lieden op grond van ons kent ons, die elkaar (te) goed kennen en dus met elkaar (te) lang meegaan in dezelfde richting; een richting die losgezongen is van de realiteit en maatschappelijke context. Wangedrag wordt dan niet echt aangepakt.

De corpora zijn op dit moment een instituut dat sterke kenmerken heeft van een organisatie in verval, ondanks de grote aantallen nieuwe leden. Laten we dit exces gebruiken om de zaak nu echt bij de wortels aan te pakken. Het is een unieke kans. Uit mijn eigen kring zal ik veel reacties krijgen dat je dit zo niet doet. Je houdt het binnenskamers. Maar dat heeft niet gewerkt. Wie pakt het op?