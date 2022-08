Vraag naar water overtreft aanbod

Het is gortdroog in Nederland. Was er sinds half juli sprake van een ‘dreigend’ watertekort, vanaf woensdag is er officieel sprake van een ‘feitelijk’ watertekort: de vraag naar water overtreft het aanbod.

Drinkwater is er voldoende, maar het waterpeil in met name de Rijn is historisch laag en daar lijden schippers schade door; ze kunnen minder varen, minder vracht vervoeren en er zijn langere wachttijden bij de schutsluizen. Boeren vrezen door gebrek aan regen voor hun gewassen en ook de natuur lijdt schade. Zout water dringt verder het land in nu rivieren onvoldoende water afvoeren om dit zoute water terug te duwen. En voorlopig houdt de droogte aan, vermoedelijk de komende weken.

Waterbeheerders sluiten niet uit dat binnenkort ingrijpende maatregelen moeten worden genomen, zoals het verdelen van het schaarse water over verschillende sectoren. Daarbij staat de veiligheid van de waterkeringen voorop, en ook de natuur mag door gebrek aan water geen onomkeerbare schade oplopen. Vervolgens mogen de energievoorziening en drinkwatervoorziening geen gevaar lopen.

Zover hoopt het deze week door minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) ingestelde Watermanagement Team (WMT) het niet te laten komen. Nu al neemt dit team, bestaande uit experts van Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en ministeries, maatregelen om de droogte het hoofd te bieden.

Waterschappen hebben verboden afgekondigd om gewassen te besproeien met oppervlaktewater, het waterpeil van het IJsselmeer werd eerder verhoogd als grote waterbuffer, er wordt meer water naar het Amsterdam-Rijnkanaal gestuurd tegen verzilting in het westen en watermanagers roepen Nederlanders op zuinig met water om te springen. „Dus niet iedere dag dat zwembad voor de kinderen bijvullen, niet iedere week de auto wassen en niet ellenlang de tuin sproeien”, zegt Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat en voorzitter van het WMT.

Overal is nog voldoende drinkwater. „Onze voorzieningen zijn zo robuust dat het drinkwater gewoon geleverd kan worden”, zegt Jaap Mos van het Haagse drinkwaterbedrijf Dunea.

De gevolgen van de droogte vallen nu nog mee, stellen waterbeheerders, onder meer doordat Nederland beter is voorbereid dan voorheen. „We hebben geleerd van de droogte in 2018”, zegt Bart Vonk, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) die het WMT adviseert. Er is sprake van een „kanteling” in het waterbeheer, zegt ook WMT-voorzitter Michèle Blom. „Dit land was altijd goed voorbereid op te veel water, inmiddels staan we goed ingesteld op een tekort aan water.” Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het waterschap Drents Overijsselse Delta: „Waterschappen hebben in april en mei al veel meer peilen verhoogd en daardoor water vastgehouden. Het risico is meer wateroverlast als er een bui komt. Maar daardoor zijn we nu wel beter bestand tegen de droogte.”

Maas op peil

De oorzaak van de droogte is een combinatie van weinig neerslag in de afgelopen maanden, vooral in het oosten en zuiden van het land, plus lage rivierafvoeren. Er komt bij Lobith ruim minder dan de helft van het Rijnwater binnen dan normaal voor deze tijd van het jaar; binnenkort zakt de afvoer onder de achthonderd kubieke meter per seconde. De Maas blijft wel op peil, vooral door de vertraagde afvoer uit de Ardennen.

Het gaat volgens het KNMI nog te ver de huidige droge zomers rechtstreeks in verband te brengen met klimaatverandering. Er is soms ook sprake van „gewoon pech”. Wel verhoogt klimaatverandering de kans op droogtes, aldus een ‘klimaatbericht’ van het weerinstituut.

