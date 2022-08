Op het fietspad stond met blauw stoepkrijt een piemel getekend. Een wegwijzer, zo leek het even, zoals álles rondom het thema voortplanting nu ik 36 ben aanvoelt als wegwijzer. Kook ik een eitje, dan dwalen mijn gedachten af naar het invriezen van eicellen. Interview ik een biologe die mannelijke wespen ‘vliegende spermafabriekjes’ noemt, dan maakt mijn brein een shortcut naar het onderwerp spermadonatie. Tegen wil en dank denk ik bijna net zo vaak aan sperma als het gemiddelde mannelijk lid van het Amsterdamsch Studenten Corps.

„Nu er op medisch gebied steeds meer kan, voelt het als falen om ongewenst kinderloos te zijn”, schreef ik eerder op deze plek. Maar hoe meer ik me erin verdiep, des te meer ‘medisch kunnen’ een illusie lijkt.

Neem alleen al het grote tekort aan Nederlandse zaaddonoren. Bij spermabanken loopt de wachttijd op tot ruim 3 jaar. Een eeuwigheid, voor wie eind dertig is. Wie snel zaad wil bestellen uit het buitenland moet diep in de buidel tasten voor een donor (die onbekend blijft tot je potentiële kind 18 is) en het laten invriezen van eicellen kost algauw 10.000 euro.

Kiezen voor een bevriende donor met inseminatie in het ziekenhuis is evenmin eenvoudig. „Wettelijk is vastgelegd dat alle donorzaad eerst een half jaar in quarantaine moet”, staat op de website van het Universitair Medisch Centrum Groningen. „Pas als testuitslagen van de donor op infectieziektes goed zijn, mag het zaad worden gebruikt.” Voor behandelingen met donorsperma is een vergunning nodig van Farmatec, onderdeel van het ministerie van VWS.

Veel gedoe, en dus hebben veel ziekenhuizen geen vergunning. Zo vermeldt Bernhoven in Uden op de website dat de vruchtbaarheidsbehandeling IUI – intra-uteriene inseminatie – uitsluitend mogelijk is „binnen een relatie tussen man en vrouw”. Ook andere ziekenhuizen, zoals het OLVG in Amsterdam, hebben slechts een vergunning voor IUI binnen een heteroseksuele relatie. Een lesbisch koppel dat zwanger wil worden komt dus niet voor zo’n behandeling in aanmerking. Een single vrouw met co-ouder-homostel evenmin. In deze week van Pride Amsterdam lijkt lhbti-inclusief ouderschap nog vrijwel uitgesloten.

Het probleem is dat er in de regelgeving geen onderscheid wordt gemaakt tussen spermabanksperma en ‘bekend’ donorsperma, zegt fertiliteitsarts Paul Flierman van het OLVG. „Bij een bank krijgen soms meerdere vrouwen zaad van dezelfde donor, en dan wil je dat er goed gecontroleerd wordt op infectieziekten. Maar van die regel zijn dus 1-op-1-donoren de dupe.” Het ziekenhuis is vóór inclusiviteit, benadrukt hij. „Ik draag deze week een button met ‘OLVGay’ erop.”

Nu Farmatec nog. Hoog tijd voor een stoepkrijtregenboog.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.