Verkoop snorfietsen met benzinemotor blijft na 2025 toch toegestaan

Het kabinet gaat de verkoop van snorfietsen met een benzinemotor toch niet verbieden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na berichtgeving van NU.nl. In het Nederlandse klimaatakkoord van 2019, gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015, stond vastgelegd dat de verkoop vanaf 2025 verboden zou worden. Snorfietsen zijn scooters met een lagere maximumsnelheid dan bromfietsen en motorfietsen.

Aanbieders mogen snorfietsen op brandstof nu toch blijven verkopen na 2025, omdat een verbod in strijd is met de interne markt van de EU. Die markt betekent vrij verkeer van onder meer goederen. Het ministerie zegt op zoek te gaan naar maatregelen om de verkoop van elektrische snorfietsen te stimuleren. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur, CDA) wil de Tweede Kamer uiterlijk in het najaar informeren om welke mogelijke maatregelen het gaat.

De populariteit van elektrische brom- en snorfietsen neemt al toe. De helft van alle nieuwe exemplaren was in het eerste kwartaal van 2022 elektrisch aangedreven. Vorig jaar bedroeg dat aandeel na de eerste drie maanden nog 37,5 procent. Wel lag het percentage bij snorfietsen (43,5 procent) iets lager dan bij bromfietsen. Volgens brancheorganisaties RAI en Bovag komt de toegenomen populariteit doordat fabrikanten de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van elektrische modellen, waardoor die minder kosten. Mogelijk spelen ook de hogere brandstofprijzen een rol.