TikTok-account van het Britse parlement verwijderd vanwege link met China

„We zijn live op TikTok!”, zo Twitterde het Britse parlement vorige week in een poging om via het sociale video-netwerk meer jongeren te bereiken. In het eerste TikTok-filmpje vroegen de Britten: „Waar is de beste plek om een selfie te maken met de Big Ben”. Maar lang heeft de pagina niet bestaan: woensdag werd het account alweer verwijderd, nadat enkele politici bezwaar hadden gemaakt over dataveiligheidsrisico’s van het in China gevestigde sociale mediabedrijf.

Leden van het Britse Lagerhuis en Hogerhuis zeiden volgens de Britse krant The Guardian niet geïnformeerd of geraadpleegd te zijn over het opzetten van het account. „Het account was een poging om een ​​jongere doelgroep aan te spreken – die niet altijd actief is op onze bestaande sociale mediaplatforms – met betrekking tot het werk van het parlement”, aldus de voorzitters van het parlement een dag na de lancering. Het account is „met onmiddellijke ingang” gesloten.

Gesanctioneerde Tories

Vooraanstaande Conservatieve politici, aan wie China sancties heeft opgelegd omdat zij kritiek hebben geuit op de behandeling van Oeigoeren en andere minderheden in de Chinese regio Xinjiang, maakten als eersten bezwaar tegen het account. Ze waarschuwden dat een Chinees bedrijf op grond van de veiligheidswet in China verplicht zou zijn om de persoonlijke gegevens van gebruikers aan de regering van Beijing te verstrekken. De Tories drongen aan het account te verwijderen totdat er „garanties” zijn dat data niet wordt doorgespeeld.

Een woordvoerder van TikTok zei desgevraagd tegen The Guardian dat ze heeft aangeboden de bezorgde parlementsleden „gerust te stellen”. Ook zei ze „eventuele onnauwkeurigheden” over het platform te willen toelichten.