Schilderen met katoen uit de kringloopwinkel

Je verwacht het niet van een schilderij: dat het bestaat uit stukken doek die aan elkaar genaaid zijn met ruime, opstaande zomen. Je verwacht al helemaal niet dat het hele schilderij uit niets anders dan een paar delen samengesteld doek bestaat. Geen voorstelling. Geen verf. Geen kleur. Niets. Eindelijk, een schilderij zonder altijd weer die kleurige verf. Toch is Maarten Krol een schilder, maar dan een die de ondergrond promoveert tot hoofdrolspeler.

Op schilderijen wordt wel vaker geborduurd en genaaid, maar dit is een nieuwe stap. „Ik gebruik inderdaad weinig verf”, zegt Krol (24), die aan de KABK in Den Haag afstudeerde in de richting Fine Arts. „Met weinig contrast kan ik meer de nadruk leggen op subtiele materiaalverschillen. Dat trekt de kijker naar het werk toe. Uiteindelijk wil ik een gevoel van sereniteit overbrengen.”

Sinds hij op de academie een project over weven deed, is hij doorgegaan met experimenteren met textiel. Voor zijn schilderijen gebruikt hij meestal katoen. „Mijn materiaal haal ik uit kringloopwinkels: gordijnen, vintagekleding of soms beddenlakens. Soms zit er een verkleuring of vlek in die ik als een schilderachtig element gebruik.”

Maarten Krol ziet zijn schilderijen als een soort collages. „Soms schets ik vooraf eerst de vorm of de indeling van een doek, maar het gaat erg op gevoel. Mijn intuïtie en het materiaal leiden me. Voor ik begin leg ik de stukken doek voor me op de grond. Dan ben ik lang aan het puzzelen: wat de beste compositie is. Daarna bevestig ik ze aan elkaar en span ze op.”

Vaak weet hij pas hoe het er echt uitziet als het doek is opgespannen. „Dat geeft een extra spanning aan het proces. Ik keur vaak iets af, omdat je het nooit 100 procent onder controle hebt. De lijnen die je krijgt als je de naden tussen twee stukken textiel een beetje slordig afknipt, vind ik een mooie toevoeging.” Het gaat hem niet om iets op een doek aan te brengen. „Ik wil het een compositie op zich laten zijn.” Hij doet soms wel eens iets met verf, maar meestal gebruikt hij andere manieren om een schilderachtig effect te bereiken. „Op de expositie hingen een paar werken met lichte strepen die ik zelf in de stof heb gebleekt, wat het tegenovergestelde van verven is: je haalt pigment uit het doek, in plaats van dat je het aanbrengt.”

Maarten Krol is door galerie Ron Mandos uitgenodigd voor een expositie begin augustus met een selectie van dit jaar afgestudeerden. „Ik ga op zoek naar een studio en vooral gewoon verder werken.”

Expositie The Best of Graduates 2022, 5/8 t/m 17/9, galerie Ron Mandos, Amsterdam.

