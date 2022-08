Robinhood en andere beleggingsapps floreerden tijdens de pandemie, maar hebben nu de wind tegen

„Het was walgelijk. Nu valt het uit elkaar. Dit is Gods rechtvaardigheid.” Charlie Munger, de rechterhand van miljardair Warren Buffett die toch al niet bekendstond om z’n omfloerste taal, was eind april duidelijk: beleggingsapp Robinhood verpest de markt en de ineenstorting van diens beurskoers was dan ook volledig terecht. „Was het niet al heel lang duidelijk dat dit ging gebeuren?”

Amper een jaar geleden kreeg Robinhood een notering aan de Amerikaanse Nasdaq-beurs. Wie op 2 augustus 2021 instapte, betaalde ruim 70 dollar (69 euro) voor een aandeel. Zou je exact een jaar later uitstappen, dan leed je daarmee een verlies van 61 dollar.

Dinsdag maakte het Amerikaanse bedrijf bekend dat het bijna een kwart van het personeel zal ontslaan, oftewel zo’n 780 medewerkers. Tegenvallende resultaten nopen Robinhood om op de kosten te letten. Onder meer bij de marketingafdeling moet personeel vertrekken. Bij een ontslagronde eerder dit jaar ging al 9 procent van het personeel eruit.

Bubbel knapt

De beleggingsapp geeft daarmee eigenlijk het signaal af: we geloven niet dat er de komende tijd veel nieuwe klanten te werven zijn, en dus besteden we daar ook minder geld en personeel aan.

Het aanvankelijke succes van Robinhood zat in het gemak waarmee beleggers aandelen konden kopen. De app waarmee in een paar kliks financiële producten als aandelen en obligaties gekocht konden worden, trok tijdens de lockdowns veel jonge mensen naar het platform. Die begonnen uit verveling met beleggen.

Lees ook: Robinhood gaat naar de beurs met omstreden verdienmodel

Wat de drempel verlaagde, is dat beleggers bij Robinhood ook delen van aandelen kunnen kopen. Dat kost minder geld. Bovendien worden ze bij hun allereerste aankoop beloond met een scherm vol confetti en ballonnen: gefeliciteerd met je aankoop, op naar de volgende! Ook komt er na de aankoop – als bij het einde van een aflevering van een Netflix-serie – een suggestie met aandelen waar je ook naar zou kunnen doorklikken.

De laagdrempeligheid maakte beleggen via Robinhood volgens Warren Buffett „tot een casino”. Een casino waarin het vooral leuk toeven was bij gebrek aan afleiding daarbuiten. Maar toen het einde van de lockdowns mensen naar buiten joeg, verlieten beleggers ook massaal de app. Robinhood had eind 2021 nog 17,3 miljoen actieve gebruikers. Eind juni waren dat er 14 miljoen.

Het leidde in de afgelopen drie maanden tot een omzetdaling van 44 procent tot 318 miljoen dollar (311 miljoen euro). Onder de streep resteerde een nettoverlies van 295 miljoen dollar.

Het grootste deel van de inkomsten komt uit het omstreden payment for order flow. Robinhood verdient aan orders die het binnenkrijgt van beleggers. Die schuift het, tegen een kleine vergoeding, door naar andere partijen die daadwerkelijk de aankoop uitvoeren. Die derde partijen verdienen op het verschil tussen de prijs die de belegger voor het beleggingsproduct betaalt en de – lagere – prijs die zij ervoor betalen. Omdat de consument bij Robinhood dus zelf niet de laagste prijs voor het aandeel betaalt, ligt deze praktijk al enige tijd onder vuur.

Volgens topman Vlad Tenev is het tanende handelsvolume via de app te verklaren door het verslechterde economische klimaat, met de hoge inflatie en de ineenstorting van de cryptomarkt.

Ook andere apps hebben het lastig

Maar er zijn meer factoren die bijdragen aan het slechte klimaat voor beleggingsapps. De stijgende rente maakt sparen aantrekkelijker dan beleggen. Ook heerst er veel onzekerheid over een aanstaande recessie, die zou kunnen leiden tot slechtere bedrijfsresultaten en daarmee lagere winsten voor beleggers.

Verschillende beleggingsapps hebben het daarom de laatste tijd lastig. FlatexDeGiro verloor in een jaar tijd ruim 56 procent van zijn waarde op de Duitse beurs. Het bedrijf zag afgelopen halfjaar het aantal transacties via app met 28 procent afnemen tot 38,1 miljoen. Daar stond wel een hogere opbrengst per transactie tegenover.

Een andere online broker, het Israëlische eToro, was van plan om via een zogeheten special purpose acquisition company (spac) naar de beurs te gaan. Maar begin juli bleek dat het bedrijf er toch van af zag. Niet veel later ontsloeg het honderd medewerkers, zo’n 6 procent van het personeelsbestand.