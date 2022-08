PostNL biedt alle bezorgers vast contract aan

In een poging nieuwe arbeidskrachten aan te trekken, krijgen alle bezorgers van PostNL voortaan een vast contract aangeboden. Dat betekent dat alle nieuwe postbodes en de ongeveer duizend die momenteel nog een tijdelijke aanstelling hebben, vast in dienst kunnen komen. Dat heeft de post- en pakketbezorger woensdag bekendgemaakt. In totaal werken zo’n 16.500 bezorgers voor PostNL.

PostNL en vakbonden spraken in mei een nieuwe cao af voor postbezorgers. Daarin werd vastgelegd dat alle postbezorgers recht hebben op een loonsverhoging van 8 procent en dat ze in sommige werkgebieden een bonus van maximaal 250 euro krijgen. Directeur post Bob van Ierland zegt met de vaste contracten nieuwe bezorgers aan te willen trekken, want „dat is hard nodig in de huidige krappe arbeidsmarkt”. Ook hoopt hij bezorgers op deze manier „meer zekerheid” te kunnen bieden.

Net als veel andere sectoren, kampt de post- en pakketbezorgingsbranche met grote personeelstekorten. PostNL stelde eerder zo’n 1.300 bezorgers tekort te komen. Dagbladuitgeverijen DPG Media (onder meer de Volkskrant en het AD) en het Mediahuis (NRC en De Telegraaf) beloofden eerder een bonus van 1.000 euro voor nieuwe krantenbezorgers. Zo wilden ze het „gigantische tekort” aan personeel terugdringen.