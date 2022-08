Vrienden zijn op vakantie en hebben gevraagd of ik voor hun kippen wil zorgen en van hun fruitbomen wil eten. Omdat alles in overvloed is, ga ik met eieren, moerbeien en pruimen naar mijn buurman, die net onder de douche vandaan komt. Ik meen iets onder zijn handdoek te zien bungelen en doe mijn best alleen naar zijn gezicht te kijken. Hij lijkt mijn ongemak te bemerken, want hij draait zich om en snelt weg terwijl hij roept: „Oh! Mijn piep!” Hij gaat natuurlijk een broek aantrekken.

Even later komt hij terug, nog steeds met die handdoek en iets wat daaronderuit komt, en zegt: „Mijn piepers stonden op. Ik heb ze even lager gezet.”

