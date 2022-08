Het beeld van J.P. Coen in Hoorn is welkom in het museum

Hij staat met zijn rug naar de haven van waaruit de schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) in de zeventiende eeuw naar de Indonesische archipel trokken. Maar wie door het historische stadshart van Hoorn wandelt, kan niet om de in brons gegoten VOC-bestuurder Jan Pieterszoon Coen heen. Op een metershoge sokkel prijkt zijn mantra „dispereert niet”.

Het in 1893 geplaatste standbeeld is nooit vrij van controverse geweest. Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn beschrijft het debat over Coen „als een geschiedenis op zich”. Voor veel inwoners van Hoorn hoort het rijksmonument bij de stad, terwijl er ook Horinezen zijn die aanstoot nemen aan het monument voor ‘de slachter van Banda’.

Of het standbeeld moet blijven staan, is de vraag die de stad al jaren bezighoudt. Daarop moet „na de zomer” een antwoord komen. Dan wil de gemeente een besluit nemen over de toekomst van het beeld.

In Hoorn, dat ruim 70.000 inwoners telt, resoneren verschillende overtuigingen over de omgang met het koloniale verleden en de identiteit van de stad. Er is een groep inwoners, met name met een niet-westerse achtergrond, die geen verbondenheid voelt met een woonplaats die zich afficheert als „stad van de Gouden Eeuw”. Bij anderen roept het verleden juist nostalgische gevoelens van trots op, in een tijdperk waarin Nederlandse tradities in hun ogen toch al onder druk staan. In de discussie over Jan Pieterszoon Coen komen al dat soort conflicterende sentimenten aan de oppervlakte.

Voor veel Horinezen is Coen een Ad Geerdink directeur Westfries Museum

Na een burgerinitiatief waarin werd gepleit voor verwijdering van het beeld plaatste de gemeente in 2011 een bordje naast het eerbetoon dat hem als „krachtdadig en visionair bestuurder” beschrijft, maar ook zijn wandaden benoemt. Activisten namen daar geen genoegen mee en hebben het beeld meermaals beklad en demonstraties gehouden. Coen leek uit te groeien tot middelpunt van een Nederlandse beeldenstorm tegen historisch controversiële figuren.

Twee jaar terug pookte FVD-leider Thierry Baudet het debat op door bloemen te leggen aan de voet van het beeld in Hoorn. Anti-Coen-betogers wilden daar een tegengeluid laten horen, maar de gemeente stond dat niet toe en wees een protestgebied aan de rand van de stad aan. Toen een groep relschoppers toch naar het beeld trok, moest de ME ingrijpen en heeft de politie het plein ontruimd. De lokale politiek kon zich na die confrontatie niet langer afzijdig houden.

Demonstranten eisen in juni 2020 dat het beeld in Hoorn verwijderd wordt. Foto Robin Utrecht/ANP

De Mobiele Eenheid houdt in 2020 demonstranten weg van het beeld van Jan Pieterszoon Coen. Foto Robin Utrecht/ANP

Burgemeester Nieuwenburg organiseerde stadsgesprekken over inclusiviteit, diversiteit, racisme en de verering van helden. Op basis daarvan wil de coalitie het inclusiviteitsbeleid actualiseren en een besluit nemen over de toekomst van Coen. Bovendien wil de gemeente de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden laten onderzoeken.

Lees ook: Beeldenstorm tegen ‘foute’ historische figuren

Schaduwkanten

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, kijkt vanuit zijn kantoor elke dag neer op het standbeeld. „Coen is onderwerp van een emotioneel beladen discussie, die elk moment weer kan ontbranden. Voor veel Horinezen is Jan Pieterszoon Coen een lieu de memoire, een beeld dat bij de stad hoort. Zij zien hem los van de historische context. Tegenstanders beschouwen Coen als genocidepleger.”

In 2012 gaven meer dan 3.000 museumbezoekers hun mening over het standbeeld naar aanleiding van een tentoonstelling over de kwestie; 68 procent vond dat Coen mocht blijven.

De museumdirecteur constateert dat het denken over het koloniale verleden is veranderd bij veel inwoners, nu de schaduwkanten meer aandacht hebben gekregen. „Ik heb het gevoel dat er nu meer bereidheid is tot aanpassingen dan tien jaar geleden. Een mogelijke nieuwe plek voor het beeld was toen onbespreekbaar.”

Gemeenteraadslid Menno Jas van De Realistische Partij – één zetel in de raad – is voor het behoud van het eerbetoon op de Roode Steen. Hij beschrijft de protesten als „provocatie van een kleine minderheid tegen de Nederlandse cultuur”. Jas stelt dat het gros van de Horinezen Coen voor de stad wil behouden en pleit voor een referendum over het vraagstuk.

Activist Rochelle van Maanen, medeoprichter van het Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands Indië, strijdt al jaren voor de verwijdering van het beeld uit de publieke ruimte. Ze deed op verzoek van de gemeente mee aan de stadsgesprekken, die in haar ogen het debat hebben bevorderd. „Ik merk dat ‘het stille midden’ oprechter geïnteresseerd is in waar wij aanstoot aan nemen. Laatst sprak ik bij een protestactie in Hoorn een vrouw die vertelde dat ze de kritiek op het beeld in haar fietsclub had besproken. Toen is ze eruit gezet. Er heerst toch veel angst.”

Lees ook dit opiniestuk: J.P. Coen? Bekijk het koloniale verleden eindelijk eens van de andere kant

Militaire macht

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) reisde als gouverneur-generaal van de VOC door de Indonesische archipel. Onder zijn regime groeide de compagnie uit tot een handelsonderneming met militaire macht. Coen stichtte Batavia, dat, omgedoopt tot Jakarta, nu de hoofdstad van Indonesië is. Hij vestigde en verdedigde in opdracht van het VOC-bestuur een handelsmonopolie op specerijen. Dat deed hij op zeer gewelddadige wijze; onder zijn leiding werden duizenden inwoners van de Banda-eilanden – de huidige Molukken – uitgemoord en tot slaaf gemaakt.

„Coen kreeg binnen de VOC vrijwel onbeperkte macht, waar hij zeer gewelddadig gebruik van maakte”, zegt historicus Gert Oostindie. „Hij was toen ook niet onbesproken, maar er werd niet ingegrepen.” Volgens Oostindie is Coen een van de grondleggers van het Nederlandse koloniale rijk in Indonesië. „Hij stond aan de basis van het economische succes van de VOC.”

Collega Jur van Goor beaamt dat. „Coen slaagde erin een organisatie op poten te zetten, in financieel in logistiek opzicht. Voor zijn komst was het nog niet eens duidelijk of de VOC winst of verlies maakte.”

Op de Banda-eilanden concurreerde de VOC met Engeland over de handel in specerijen als nootmuskaat en kruidnagel. „Coen dacht een contract te hebben gesloten over een monopolie. Maar de Bandanezen ontkenden dat de afspraken waarde hadden – een cultureel verschil.” De gouverneur-generaal regeerde met harde hand. „Hij noteerde alles, ook het aantal slachtoffers van die oorlog: 2.500 graven, 300 drenkelingen, 900 Bandanezen die naar Batavia moesten en een onbekend aantal zelfmoorden.”

Volgens schattingen waren in 1621 zo’n 10.000 tot 15.000 inwoners op de eilanden, van wie er vermoedelijk minder dan duizend overbleven. De rest zou tijdens de belegering zijn vermoord, verdreven, omgekomen door ziekte en honger, verdronken, gevlucht of tot slaaf gemaakt. „Voor de Banda-eilanden heeft het genocidale proporties aangenomen”, aldus Oostindie. „Hij heeft de eilanden leeggeveegd door de inwoners uit te moorden of te deporteren.” Van Goor stelt dat Coen de Banda-eilanden „etnisch heeft gezuiverd”. „Genocide veronderstelt dat het vooraf zijn plan was, maar het was nooit het primaire doel de bevolking uit te roeien.”

Lees ook: J.P. Coen heiligde de middelen

Een ander beeld

De historici vinden dat het standbeeld in Hoorn paste bij de tijdgeest van eind negentiende eeuw. „Maar de geschiedschrijving en opvattingen over het verleden veranderen. Nu zouden we dit beeld niet meer neerzetten”, zegt Van Goor. Oostindie: „Voor zo iemand plaats je vandaag de dag geen beeld meer, maar dat betekent niet dat hij weg moet. Want dan poets je ook het verleden weg.” Hij suggereert om een ander beeld dat herinnert aan het verzet tegen het koloniale regime tegenover Coen te plaatsen. „Dat houdt het maatschappelijk debat levend.”

Activist Van Maanen vindt dat die oplossing „ten onrechte impliceert dat de machtsverhoudingen gelijk waren”. „We gaan Anne Frank ook niet naast Hitler zetten.” Wel zou ze ermee kunnen leven dat het beeld in of voor het Westfries Museum komt. Directeur Geerdink maakt in dat geval graag ruimte. „Als de gemeenteraad dat besluit, is Coen welkom. In januari gaat het museum dicht voor een grootschalige restauratie en uitbreiding. Dan komt er ook een stadstuin, dat zou een hele mooie plek voor het beeld zijn.”

College Hoorn Verdeeld over Coen De zes partijen die het gemeentebestuur van Hoorn vormen, zijn verdeeld over de toekomst van J.P. Coen, blijkt uit verkiezingsprogramma’s. GroenLinks vindt dat het beeld „geen plek verdient midden op de rode steen”. Ook D66 noemt het handhaven van het standbeeld „in zijn huidige vorm onacceptabel”. Daartegenover staat de VVD, die het monument wil laten staan, eventueel met „extra aanpassingen”. De liberalen vinden het belangrijk „om de geschiedenis van de stad niet weg te stoppen”. Ook de lokale coalitiepartij ÉénHoorn vindt dat Coen moet blijven „als slijpsteen van onze geschiedenis”. „Wij zwichten niet voor druk van buiten.” De twee andere coalitiepartijen, het CDA en Hoorn Lokaal, zijn minder uitgesproken. Het CDA vermeldt het stadsplein Roode Steen te willen „opwaarderen”, maar laat zich niet uit over Coen. Hoorn Lokaal vermeldt niks over het standbeeld.