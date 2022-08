Oud-olympiër Koen Verweij beëindigt schaatscarrière

Oud-olympiër Koen Verweij stopt om medische redenen met het wedstrijdschaatsen. Dat zegt hij in een woensdag gepubliceerd interview met De Telegraaf. Zijn lichaam, met name zijn rug, kan het schaatsen op topniveau naar eigen zeggen „niet meer aan”. Verweij won verschillende olympische medailles en richtte samen met zijn toenmalige vriendin Jutta Leerdam, eveneens professioneel schaatser, een eigen ploeg op.

„Ik ben ook niet iemand die dan maar gaat meedoen voor spek en bonen, omdat ik het zo leuk vind om rondjes te rijden”, zegt Verweij tegen De Telegraaf. „Als ik aan de start sta, wil ik strijden om eremetaal en het liefst grenzen verbreken. Nu dat niet meer kan, blijft er voor mij één optie over: stoppen.” Desalniettemin zegt Verweij het „niet makkelijk” te vinden te stoppen met zijn schaatscarrière.

Verweij’s grootste prestaties waren de medailles die hij op de Olympische Spelen behaalde: goud op de ploegenachtervolging en zilver op de 1.500 meter, allebei in 2014 in het Russische Sotsji. In dat jaar werd hij ook wereldkampioen allround. Vier jaar later in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang won hij tweemaal brons, eveneens op de ploegenachtervolging en ook op de massastart, die toen voor het eerst op de Olympische Spelen werden gehouden. Voor de Spelen van 2022, in Beijing, wist hij zich niet te plaatsen.

