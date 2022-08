Ook in herfst reizigerslimiet Schiphol

Schiphol stelt in de maanden september en oktober een dagelijks reizigersplafond in. In september kunnen niet meer dan 67.500 reizigers – overstappers worden daarbij niet meegerekend – per dag vertrekken. Dat aantal gaat een maand later, als de herfstvakantie is begonnen, met 2.000 omhoog, zo maakt het bedrijf dinsdag bekend. De luchthaven stelt de limieten in omdat er onvoldoende personeel voorhanden is voor de beveiliging en bagage-afhandeling om een grotere groep reizigers naar hun vliegtuig te begeleiden.

Voor de coronacrisis reisden per maand meer dan twee miljoen passagiers vanaf Schiphol, gemiddeld zo’n 69.000 vertrekkende reizigers per dag. De aangekondigde limieten liggen hier dus maar iets onder. In en rond de herfstvakantie verwacht Schiphol 3.500 te veel lokaal vertrekkende passagiers per dag.

Uitwijken

KLM annuleert voorlopig geen vluchten, zo laat de luchtvaartmaatschappij aan persbureau ANP weten. Het bedrijf verkoopt in die periode minder stoelen aan Nederlandse reizigers.

De andere luchtvaartmaatschappijen gaan in gesprek met de aangestelde slotcoördinator om de vluchten te verdelen naar rato van de Schipholcapaciteit. Mochten ze niet alle vluchten vanuit daar kunnen realiseren, dan kunnen de maatschappijen ervoor kiezen vluchten te verplaatsen naar andere vliegvelden of de reis te annuleren.

Zowel het vliegveld in Rotterdam als dat in Eindhoven heeft al laten weten zelf geen vluchten te kunnen overnemen vanwege de al volle vluchtschema’s. Groningen Airport in Eelde heeft wel plek: het kan in ieder geval tien vluchten per dag overnemen.

Meer kleding en schoenen

Schiphol stelt dat vanaf augustus extra beveiligingspersoneel beschikbaar is; in die maand hanteert de luchthaven een plafond van 73.000 reizigers per dag, dat zijn er 5.500 meer dan in juli. Dat de reizigerslimiet in september ondanks meer beveiligers toch omlaag is geschroefd, komt volgens Schiphol door „het seizoenseffect”. In september nemen mensen gemiddeld meer kleding en schoenen mee, waardoor de bagagecontrole langer duurt.

De luchthaven kampt al langer met capaciteitsproblemen: er komen te veel reizigers voor het aantal beschikbare werknemers. Deze zomer staan er vrijwel dagelijks enorm lange rijen op de luchthaven. Soms dreigen reizigers daardoor hun vlucht te missen.

Ook hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen hun reis verplaatst naar een ander vliegveld of de trip noodgedwongen moeten annuleren. Eind juli adviseerde Schiphol aan reizigers om niet langer dan vier uur voor vertrek aanwezig te zijn, om een grotere chaos te voorkomen.

Schiphol is niet de enige luchthaven die kampt met capaciteitsproblemen. Ook op Heathrow is het zeer druk: de luchthaven in Londen heeft eveneens een tekort aan beveiligers en bagage-afhandelaars.

Dinsdag kondigde British Airways daarom aan de ticketverkoop voor korteafstandsvluchten vanaf Heathrow tot 8 augustus stop te zetten. Eerder al schrapte de luchtvaartmaatschappij 13 procent van het vluchtschema voor de periode van april tot oktober.