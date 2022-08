Noors-Nederlandse topvrouw moest Tinder vrouwvriendelijker maken

Als gebruiker van Tinder was Renate Nyborg succesvoller dan als topvrouw. Ze ontmoette jaren geleden haar man met dank aan de datingapp. Als topvrouw van Tinder moet ze nu echter al na een jaar vertrekken.

Woensdag ontsloeg de top van het moederbedrijf van Tinder, Match, de Noors-Nederlandse Nyborg. Tinder, waar potentiële geliefden elkaar kunnen vinden door digitale profielen goed te keuren of af te wijzen, presteert de laatste maanden financieel slecht. De omzet blijft achter bij verwachtingen, en het was tijd om in te grijpen, aldus Match-topman Bernard Kim in een brief aan aandeelhouders.

De relatief onbekende Nyborg (1985) werd een jaar geleden aangesteld als ceo met het doel de app vrouwvriendelijker te maken en tegelijkertijd ook de financiële resultaten te verbeteren. De vorige topman was mede vanwege tegenvallende prestaties op dat laatste punt vertrokken, ook al na een jaar.

Het was een vroeg hoogtepunt in een bliksemcarrière in de techwereld. Nyborg groeide op in Nederland en Engeland. Naar eigen zeggen was ze als tiener al volledig gefascineerd door mobiele telefoons. Toch ging ze eerst een hele andere kant op. Nyborg studeerde filosofie in Cambridge en ging aan de slag in de financiële dienstverlening.

Wereld van mobiele telefoons

Daar zou een bedrijfscoach hebben opgemerkt dat ze begon te stralen wanneer ze over Nokia praatte, vertelde ze in een interview. Nyborg besloot haar passie achterna te gaan en kwam terecht in de wereld van mobiele telefoons en apps. Ze werkte zich via allerlei functies op tot hoofd van de app-afdeling van de Britse uitgever Dmg, van onder meer de krant Daily Mail. Rond 2010 was ze hier verantwoordelijk voor de lancering van tientallen krantenapps.

Via banen aan de top van de mobiele afdeling van de internationale communicatiegigant Edelman, de Apple App Store in Europa en meditatie-app Headspace, kwam Nyborg uiteindelijk terecht bij Tinder. Haar indrukwekkende cv maakte dat ze in 2020 de Europese afdeling van Tinder mocht gaan leiden, en na een jaar zelfs promotie maakte naar de top van de app.

Daar had Nyborg grootse plannen. Haar benoeming als topvrouw werd breed geïnterpreteerd als een poging de app menselijker te maken. Tinder was veel terrein verloren aan Bumble. Die app was de voorkeur gaan genieten van veel vrouwen, die daar als enige het gesprek aan mogen gaan met een match. Bij Tinder worden vrouwen niet zelden direct overspoeld door seksueel getinte opmerkingen.

Meer vrouwen

Nyborg nam meer vrouwen aan in de top van Tinder om de bewustwording over seksueel grensoverschrijdend gedrag in het bedrijf te vergroten. „Ik denk dat er een verschil is tussen weten dat iets belangrijk is, en het zelf ook voelen”, zei ze daarover nog eind juli tegen de BBC. „Net als elke vrouw heb ik een aantal ervaringen gehad die ik misschien niet had willen hebben.”

Ondertussen bleven de financiële resultaten van Tinder nog steeds achter. De app verdient geld met gebruikers die betalen voor extra diensten. Maar de afgelopen tijd lukt het niet goed nieuwe gebruikers aan te trekken. Match-topman Bernard Kim zei daarover woensdag in zijn brief dat het erop lijkt dat veel mensen na de pandemie hun „normale leven” hebben opgepakt – oftewel, ze daten minder digitaal.

Voorlopig zijn plannen om daten in de metaverse (een virtuele 3d-wereld) mogelijk te maken – een ander aspect waar Tinder onder Nyborg zich mee bezig zou houden – op pauze gezet. Dat geldt ook voor een eigen digitale betaalmunt. Kim neemt tijdelijk zelf de zaken waar bij Tinder, tot een nieuwe manager is gevonden.

Nyborg gaat de komende tijd even op vakantie de natuur in, schreef ze op haar LinkedIn-account. De eerste echte vakantie in zestien jaar zelfs. „Met mijn eigen Tinder-match.”