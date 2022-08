‘Nederlandse bedrijven verdienden miljoenen aan bouwprojecten in Qatar’

Nederlandse bedrijven zouden miljoenen hebben verdiend aan verschillende bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar. Dat schrijft dagblad Trouw woensdag op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant hebben Nederlandse ingenieursbureaus, architecten en bouwbedrijven projecten uitgevoerd om de infrastructuur te ontwerpen of bouwen. De keuze voor het toernooi in de Golfstaat is fel bekritiseerd: in Qatar werken arbeidsmigranten onder erbarmelijke omstandigheden, waardoor duizenden van hen zijn omgekomen.

Mensenrechtenorganisaties spreken al langer van „moderne slavernij”, maar desondanks wilden Nederlandse bedrijven zaken doen op het schiereiland. Zo noemt de krant staalbedrijf Frijns Staal, dat miljoenen zou hebben verdiend aan de ontwikkeling van een luchthaven. Het bedrijf was woensdagochtend nog niet bereikbaar voor een reactie aan NRC. Andere bedrijven die volgens het dagblad in Qatar zaken deden, waren onder meer BAM, Royal HaskoningDHV, Boskalis en Arcadis.

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse organisaties worden gelinkt aan het bekritiseerde voetbaltoernooi, dat van 21 november tot 18 december wordt gespeeld in de oliestaat. Zo schreef de Volkskrant vorig jaar december dat pensioenfondsen uit ons land volop beleggen in Qatar. De pensioenfondsen zouden onder meer beleggen in staatsobligaties van de Qatarese overheid en het staatsoliebedrijf. Daardoor zou de bouw van de WK-stadions rechtstreeks zijn betaald vanuit Nederland.

Dodental

Hoeveel arbeidsmigranten precies zijn omgekomen bij de bouw van de WK-stadions en de infrastructuur daaromheen, is niet bekend. The Guardian stelde op basis van eigen onderzoek dat zeker 6.500 arbeidsmigranten zijn omgekomen, maar dat het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger ligt.

De arbeiders werkten in de oliestaat aan de bouw van zeven nieuwe voetbalstadions, een nieuwe luchthaven, wegennetwerk, openbaar vervoersvoorzieningen en hotels. Zij moesten lange dagen onder onveilige omstandigheden in flinke hitte doorwerken. Mensenrechtenorganisaties uiten al langer harde kritiek op de omgang van het Qatarese regime met buitenlandse werknemers, van wie er naar schatting 2 miljoen in Qatar wonen.