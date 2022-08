Nederland heeft officieel watertekort, kabinet komt met verdeelplan

Nederland kampt officieel met een watertekort vanwege een langere periode van droogte. Er is meer vraag naar water dan er binnenkomt via regen en rivieren. Daarom heeft het kabinet woensdag een verdeelplan aangekondigd, daarmee moet er voldoende water beschikbaar komen in dijken, veengebieden en kwetsbare natuur. Het kabinet verwacht dat meer maatregelen volgen, omdat de droogte en grote waterbehoefte waarschijnlijk zullen aanhouden.

Door het hele land hebben waterschappen maatregelen getroffen om water vast te houden en te verdelen. Ze kunnen bijvoorbeeld een verbod opleggen om gewassen te besproeien met oppervlaktewater of sluisbeperkingen voor schepen instellen. Een ander onderdeel van het plan is het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk te houden, van daaruit stroomt zoet water naar een groot deel van Nederland. Daarnaast zijn op meerdere locaties pompen en sluizen aangewend om water te verdelen tussen rivieren.

Waar het kabinet eerder sprak over een „dreigend watertekort”, geldt vanaf woensdag een nationaal „feitelijk watertekort” op basis van de waterstand. Volgens de overheid is en blijft er voldoende drinkwater beschikbaar, maar „is het belangrijk dat Nederlanders bewust met hun kraanwater omgaan”. De huidige situatie heeft vooral gevolgen voor de landbouw en scheepvaart, omdat bepaalde gewassen niet altijd besproeid kunnen worden of waterwegen onbegaanbaar zijn. Ook voor de natuur heeft het watertekort gevolgen.

Opblaaszwembadje

Er is een zogenoemd Managementteam Watertekorten (MTW) aangesteld dat zich gaat bezighouden met het waterbeleid. Die organisatie bestaat uit betrokkenen van Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en drie ministeries (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat).

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) doet een beroep op de Nederlandse bevolking om het watertekort te beperken. Harbers vraagt „alle Nederlanders om goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen”. Volgens de minister is „Nederland een waterland, maar ook hier is ons water kostbaar”.