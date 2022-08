Meerderheid in Kansas stemt tegen het afschaffen van het recht op abortus

In de Amerikaanse staat Kansas heeft een meerderheid van de stemgerechtigden woensdag voor het behoud van abortusrechten gestemd. Dat melden internationale persbureaus. Kansas is de eerste staat waar sinds het terugdraaien van het landelijk recht op abortus een referendum werd gehouden. Met 65 procent van de stemmen betekent de uitslag een grote overwinning voor voorstanders van abortusrechten in de Verenigde Staten.

In juni dit jaar werd het nationale recht op abortus in de VS afgeschaft. Daarmee werd een streep gezet door de Roe v. Wade-uitspraak van 1973. Sindsdien mogen Amerikaanse staten zelf beslissen welke regels er voor abortus gelden. Kansas wilde met een amendement het recht op abortus uit de staatsgrondwet schrappen. Ook zou de wetswijziging een einde betekenen van overheidsfinanciering voor abortus. Met de uitkomst van het referendum blijft het recht op abortus een grondrecht in Kansas.

In een verklaring zegt president Joe Biden dat de uitslag duidelijk maakt wat de meerderheid van de Amerikanen verlangt: dat vrouwen toegang moeten hebben tot abortus en recht hebben op hun eigen beslissingen. Anti-abortusactivisten zijn teleurgesteld. Woordvoerder Mallory Carroll van een nationale anti-abortusgroep spreekt van een „enorme teleurstelling”, zegt ze tegen persbureau AP.

Sinds de uitspraak van het Hooggerechtshof in juni zijn in zestien staten al een gedeeltelijk of een geheel verbod op abortus van kracht. In negen andere staten, waaronder Michigan en Pennsylvania, moet nog een beslissing worden gemaakt.