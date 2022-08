Just Eat Takeaway lijdt verlies vanwege miljardenafschrijving op Grubhub

Maaltijdplatform Just Eat Takeaway heeft 3 miljard euro afgeschreven op de boekwaarde van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub. Mede daardoor heeft Just Eat Takeaway een verlies van 134 miljoen euro op het bedrijfsresultaat geleden. Over de afgelopen zes maanden bezien kampt het bezorgbedrijf met een tekort van 3,5 miljard euro. Dat is woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

De waarde van Grubhub is de afgelopen maanden fors gedaald. Vorig jaar betaalde Just Eat Takeaway nog 6,4 miljard euro voor de onderneming, die zware concurrentie heeft van andere maaltijdbezorgers. Onder druk van aandeelhouders heeft Just Eat Takeaway Grubhub weer in de etalage gezet, maar tot een overname is het tot dusver niet gekomen.

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zag het aantal bestellingen het afgelopen halfjaar met 7 procent dalen in vergelijking met de eerste zes maanden van 2021. Wel nam de omzet licht toe tot 2,8 miljard euro. Reden is waarschijnlijk de coronapandemie, waarin bezorgbedrijven floreerden mede doordat restaurants moesten sluiten.

Terugkeer directeur

Naast de halfjaarcijfers maakte Just Eat Takeaway ook bekend dat operationeel directeur Jörg Gerbig terugkeert bij het bedrijf. De Duitser werd begin mei geschorst vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag bij een evenement van Just Eat Takeaway.

Een extern onderzoek naar het incident is inmiddels afgerond. De inhoud daarvan is niet bekendgemaakt. De raad van commissarissen heeft geconcludeerd dat hij terug kan keren, maar aandeelhouders kunnen nog stemmen over de herbenoeming van Gerbig.