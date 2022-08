Jezus Leeft wint rechtszaak over demonstratie bij abortuskliniek Utrecht

De burgemeester van Utrecht heeft vorig jaar onterecht een andere plek aangewezen voor een anti-abortusdemonstratie van de politieke partij Jezus Leeft. De bestuursrechter oordeelde woensdag dat de burgemeester onvoldoende heeft onderbouwd waarom de demonstratie niet bij het Vrelinghuis in Utrecht mocht plaatsvinden.

Drie demonstranten van Jezus Leeft wilden op 5 mei vorig jaar met een ambulance en spandoeken voor abortuskliniek het Vrelinghuis in Utrecht staan. Eén dag voor de demonstratie besloot burgemeester Sharon Dijksma (PvdA) hier voorschriften aan te verbinden, waardoor de ambulance alleen geparkeerd mocht worden op een laad- en loszone zeventig meter verderop. De verkeerssituatie bij het Vrelinghuis was volgens Dijksma niet geschikt voor het houden van een demonstratie. Hoewel de demonstratie nooit plaatsvond, stapte Jezus Leeft naar de bestuursrechter.

De rechtbank oordeelt dat de burgemeester in haar besluitvorming alleen de stoep recht voor de kliniek en de stoep aan de overkant meenam, en niet de parkeerplekken aan de overkant van de straat. Dat had wel gemoeten omdat de burgemeester er niet van uit mocht gaan dat de demonstratie op de stoep zou plaatsvinden, zegt de rechtbank. Het verplaatsen van de demonstratie naar de laad- en loszone is volgens de rechtbank destijds niet voldoende gemotiveerd. De burgemeester moet opnieuw een besluit nemen.

Jezus Leeft wil vaker demonstraties organiseren voor de kliniek, maar de uitspraak betekent niet dat de partij kan demonstreren op het parkeervak voor de abortuskliniek; die beslissing blijft aan de burgemeester, zegt de rechtbank.