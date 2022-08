Inspectie: asielzoekers in crisisnoodopvang krijgen niet genoeg zorg

Asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties krijgen niet genoeg medische zorg. Ze krijgen soms alleen spoedhulp, terwijl ze recht hebben op dezelfde zorg als de rest in Nederland. Dat constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die de problematiek woensdag aankaart in een mail aan staatssecretaris Eric van der Burg (Veiligheid, VVD) en minister Kuipers (Volksgezondheid, D66). Op reguliere opvanglocaties lukt het wel om asielzoekers voldoende medische zorg te geven.

De crisisopvanglocaties – onder meer sporthallen, boten en lege gebouwen verspreid over het land – zijn in het leven geroepen omdat er voor asielzoekers geen plek meer is in het aanmeldcentrum in Ter Apel en in de reguliere asielzoekerscentra. Medische zorg komt op crisisopvanglocaties volgens de IGJ „maar heel moeizaam van de grond”, onder meer door het grote aantal ongedocumenteerde aantal asielzoekers, tekort aan personeel en de hoge werkdruk op zorgverleners. Daardoor moeten zorgverleners keuzes maken in wie ze zorg geven en kunnen ze dat „niet altijd volgens de normen en richtlijnen” doen.

De IGJ liet eind juni al weten dat de ongezonde leefomstandigheden voor asielzoekers op noodopvanglocaties tot risico’s leiden voor de lichamelijke en mentale gezondheid. De inspectie bezocht zeven locaties, waaronder het aanmeldcentrum in Ter Apel, om dat te concluderen. De gezondheidsproblemen zijn onder meer een gevolg van gebrek aan privacy, voortdurend geluidsoverlast en veel spanning door gebrek aan perspectief.

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, liet vorige maand weten dat gemeenten per oktober stoppen met hun medewerking aan de crisisnoodopvang. Zij noemen die opvang een taak van het Rijk. Op dit moment coördineren gemeenten en veiligheidsregio’s crisisopvanglocaties. Het is niet duidelijk wat er met deze locaties gebeurt als het Rijk die taak overneemt. Momenteel moeten alle 25 veiligheidsregio 225 bedden in crisisnoodopvanglocaties organiseren.