‘Ik speelde dat mijn Barbies sekswerkers waren’

Het internet is én fantastisch én doodeng. Dat is ongeveer hoe theatermaker Eva Line de Boer (33) er in staat, in één zin. Na meerdere voorstellingen waarin ze vooral inzoomde op de positieve kanten en de mogelijkheden van de digitale cultuur, duikt ze in haar nieuwste voorstelling Infinity Chan juist in de gevaren van de online-wereld.

Op online-forums als het omstreden 4chan schiet extreem gedachtegoed gemakkelijk wortel. Haatzaaiende berichten kunnen snel en anoniem worden geplaatst en gebruikers zijn vaak kwetsbaar. De Boer: „Veel mensen hebben het gevoel dat de online wereld losstaat van de realiteit, en dat de acties die je daar uitvoert geen invloed hebben op de fysieke realiteit.” Maar dat is niet waar, vindt zij.

In haar Infinity Chan volgt de toeschouwer een jonge vrouw (gespeeld door Jessie Wilms), die na de plotse dood van haar tweelingbroer toegang krijgt tot diens digitale erfenis. Ze gaat online op onderzoek uit om zijn dood te verklaren en ontdekt zo op welke forums hij in zijn laatste weken actief was.

Ter voorbereiding dook De Boer in de wereld van internetforums waar iedereen anoniem alles plaatsen mag, zoals 4chan en het vergelijkbare 8chan (inmiddels 8kun, ook wel Infinity chan genoemd), dat in 2013 opgericht werd door de Amerikaan Fredrick Brennan. Hij vond dat 4chan te veel aan banden werd gelegd. Brennan had een plek voor ultieme vrijheid van meningsuiting voor ogen. Dergelijke forums groeiden echter al snel uit tot vrijplaats voor de meest extreme gedachten, plekken waar racistische, seksistische en homofobe berichten ongecensureerd geplaatst worden.

De Boer: „Je leest er verhalen van mensen die suïcide aanmoedigen naast recepten voor soep.” Het is een digitale wereld waar weinig mensen volgens haar iets van weten, maar die wel degelijk van invloed is op het dagelijks leven. „Verschillende schietpartijen in Amerika werden gelinkt aan het forum,” zegt ze.

De Boer las niet alleen berichten op de site, ze plaatste zelf ook tientallen en sprak met actieve gebruikers.

De online-dynamiek van dergelijke duistere sites ziet ze deels ook terug bij andere internetgebruikers. Daarom vindt ze bewustwording belangrijk: „In de coronatijd zijn veel mensen geradicaliseerd door sociale media. De algoritmes van Facebook zijn ontzettend geschikt voor het voeden van complottheorieën. Alles wat je online doet, komt als een boemerang steeds terug.”

Moreel grijs gebied

Begeeft ze zich, door zulke duistere internetforums een podium te bieden met deze voorstelling niet in een moreel grijs gebied? De Boer: „Ik jongleer met hoe problematisch dit onderwerp is. Als ik nu iets over het klimaat zou maken zouden veel mensen denken: ja, goed bezig Eva. Ik ben overtuigd van het belang om dit te maken, maar ik voel een enorme verantwoordelijkheid om dat goed te doen. Ik zou het erg vinden als ik in de voorstelling patronen bevestig die mensen pijn doen, omdat ik niet kritisch genoeg ben, op bijvoorbeeld discriminerend gedachtegoed. Of – daar moet ik niet eens denken – dat mensen zich aangetrokken voelen tot dat soort plekken of gedachtes vanwege wat wij laten zien.” Propageren wil ze de sites zeker niet.

Voelt ze zich verantwoordelijk voor acties van een toeschouwer na het zien van haar voorstelling? „Zeker. Daarom ben ik van plan om zelf elke avond aanwezig te zijn, misschien met een inleiding of een nagesprek.”

Voortdurend is ze aan het afwegen in hoeverre ze berichten waar ze in het hatelijke forum op stuit een plek geeft in de voorstelling. „Onontkoombaar vindt er enige censuur in de uiteindelijke voorstelling plaats, maar ik wil ervoor waken dat ik een soort mellow versie van die wereld presenteer.” Mensen moeten weten wat het is. Maar, zegt ze: „Ik wil het genuanceerd doen, en ook kritisch zijn op die nuance. Ik realiseer me dat het feit dat ik de plek niet meteen afwijs, en er onderzoek naar doe, voorkomt uit een enorm privilege: ik voel me zelf niet snel persoonlijk aangevallen door de haatdragende posts op het forum.”

Mede daarom werkt ze bewust samen met mensen die door hun posities in de wereld nog strenger naar de thematiek kijken. „Een groot deel van mijn artistieke team is queer, en die forums staan bol van homo- en transfobie. Op diegenen die door de gebruikers direct worden aangevallen, heeft het een substantieel ander effect.”

Taboedoorbrekend

Is ze bang dat ze met haar voorstelling vervalt in moralisme? „Ik hou niet van het opgeheven vingertje, maar moralisme kan zich ook anders verpakken, bijvoorbeeld door vragen op te werpen. Ik keur het extreme gedachtengoed dat zich in dat soort forums nestelt stellig af, maar onder die afkeuring zitten wel nuances die ik wil blootleggen.”

Want, geeft De Boer toe, er zitten ook aspecten aan forums als Infinity chan oftewel 8chan die een aantrekkingskracht op haar uitoefenen: „Het feit dat er taboes worden doorbroken, bijvoorbeeld rondom mentale gezondheid en seksuele fetisjen, vind ik van een grote schoonheid.”

Ook in eerdere voorstellingen toonde De Boer treffend hoe de digitale cultuur en de fysieke wereld elkaar voortdurend infecteren. Hoe omschrijft ze haar eigen internetgedrag? „Ik voel me nog altijd een soort toerist op internet. Ik zit tussen de generatie die helemaal zonder internet en de generatie die helemaal met internet is opgegroeid. Voor mijn werk ben ik online actief, maar in mijn gewone leven probeer ik het toch vooral als hobby te blijven zien. Ik heb niet de indruk dat mijn gevoel van zelfwaarde afhangt van het aantal likes dat ik krijg op Instagram, al heeft het effect op me.”

Maar, zegt ze: „Als ik niet de mogelijkheid zou hebben om via mijn theaterwerk alternatieve levens te onderzoeken, kan ik me voorstellen dat ik veel vaker mijn toevlucht online zou zoeken.”

Lees ook: de recensie van haar vorige voorstelling ‘Oma is een avatar’ (2022), over rouw in een digitale wereld

Ze sprak ter voorbereiding bijvoorbeeld iemand die onder meer transvrouw en sekswerker is, maar die eerst online uitzocht wat dat betekende. Dat deed ze op de site Second Life, waar je zelf als digitaal personage in een virtuele wereld kan leven. Dat je zoiets wil uitproberen online snapt De Boer heel goed.

Volgens haar hebben we alternatieve oefenruimtes nodig voor wat niet kan, mag, of wat je niet durft in de fysieke wereld. „Toen ik kind was speelde ik in mijn eentje met mijn Barbies ook extreme seksuele dingen, bijvoorbeeld dat het sekswerkers waren. Je zoekt naar plekken om te experimenten. Als ik nadenk over hooligans die samen afspreken in het bos om te gaan vechten, vind ik dat ook niet per se een slecht plan.

„In dat opzicht is het geen gekke gedachte om online ruimtes in te richten voor dingen die in het echte leven niet kunnen en mogen. Helaas werkt het internet niet zo. Dat bewijzen plekken als 4chan en Infinity chan. Het internet is geen autonoom universum, het spiegelt de machtsstructuren van de fysieke wereld. De twee werelden zijn niet los van elkaar te zien: uiteindelijk wint de fysieke wereld altijd, en dan wordt zo’n online ruimte een voedingsbodem voor wat er daarbuiten gebeurt.”

