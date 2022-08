IJslandse spleetvulkaan op Reykjanes barst opnieuw uit

Op het IJslandse schiereiland Reykjanes, nabij de hoofdstad Reykjavik, begon woensdagmiddag een vulkaanuitbarsting. De uitbarsting van de spleetvulkaan Fagradalsfjall begon rond 13.30 lokale tijd (15.30 uur Nederlandse tijd) na een reeks aardbevingen sinds zaterdag, zo meldt het lokale IJslandse nieuwsplatform RUV.

Op live webcambeelden van is te zien hoe lava en rook uit de vulkaan worden gespuwd uit een spleet in de grond van zeker honderd meter breed. De nationale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen en vragen mensen het gebied te vermijden. Ook is een „code rood” afgekondigd om te zorgen dat vliegtuigen niet direct over de locatie vliegen, meldt het IJslandse Meteorologisch Centrum aan persbureau Reuters. Het is nog niet duidelijk wat de directe gevolgen zijn. Reddingsteams onderzoeken de veiligheidsomstandigheden en wetenschappers zijn met een helikopter onderweg om de situatie te beoordelen.

Lavafonteinen

In maart vorig jaar barstte de Fagradalsfjall-vulkaan ook al uit, met lavafonteinen van 500 tot 750 meter hoog. Al het vliegverkeer van en naar de grootste luchthaven Keflavik werd toen uit voorzorg stilgelegd. De vulkanische activiteit duurde tot september en trok daardoor ook veel toeristen. Woensdag is weer de eerste uitbarsting van de vulkaan sinds vorig jaar. Dat is relatief een zeer korte tijd na de laatste activiteit: vóór de eruptie van vorig jaar was er op Reykjanes bijna achthonderd jaar geen vulkaanuitbarsting.

Het wordt niet verwacht dat deze uitbarsting veel as of rook in de atmosfeer zal spuiten, in tegenstelling tot een explosieve uitbarsting van de met ijs bedekte Eyjafjallajökull-vulkaan in 2010. Destijds lag het internationale vliegverkeer dagen stil en moesten honderden IJslanders hun huizen verlaten.