Gea gaat wéér niet op vakantie dit jaar, de benzine is veel te duur

Bijna was ze op vakantie gegaan, voor het eerst in tien jaar. Gea Zegveld uit Veenendaal wilde een kennis in Hongarije bezoeken. Maar alleen aan de benzine zou ze al 400 tot 500 euro kwijt zijn, had ze berekend. Nog los van de uitgaven daar. „Dan wil je samen uit eten gaan, of iets gaan doen. En dan denk ik: nee, dit wordt hem niet.” Dus ook dit jaar blijft ze thuis.

Zegveld weet hoe je zuinig moet leven. Als alleenstaande moeder voedde ze vier kinderen op, naast haar drukke baan in de thuiszorg. „Dat was pittig”, zegt ze, ook financieel. „Kleding kocht ik vaak tweedehands. En mijn kinderen konden niet altijd naar een verjaardagsfeestje”, zegt ze. Want hoe moest Zegveld steeds al die cadeautjes betalen?

Haar kinderen zijn nu volwassen, maar de snel stijgende prijzen dwingen Zegveld opnieuw tot extra zuinigheid. Haar hand rust op haar stoffen boodschappentrolley vol aanbiedingen uit de goedkope ‘eurowinkel’ waar ze net vandaan komt – er steekt een pak keukenrollen uit.

Vlees koopt Zegveld niet meer. Te duur, en ze vind het eerlijk gezegd ook minder lekker dan vroeger. „Ik ben een beetje vega geworden.” Bij het koken is ze zuiniger geworden met gas. „Dan denk ik: die groenten en aardappels kunnen ook wel in één pan.” En sinds een paar weken doucht ze lauwwarm. „Nu is het gewoon fris, fruitig.” Ze lacht: „Ben je ook gelijk wakker.”

De laatste jaren leeft Zegveld van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vijf jaar geleden kreeg ze een hernia, en een operatie maakte de ellende alleen maar groter. „Daarna kon ik niet meer lopen.” Ze revalideerde, maar heeft nog steeds dagelijks pijn in haar rug en vermoeide benen.

Een lichtpuntje is haar verhuizing van de eengezinswoning, waar ze haar kinderen grootbracht, naar een flat. „Klein maar fijn.” En: gelijkvloers. „Als je ouder wordt, is dit ideaal.”

Eén ding moet haar nog van het hart: „Gezonde producten moeten ze echt goedkoper maken.” Zelf eet ze dagelijks groenten en twee of drie stuks fruit, ook al is dat een aanslag op haar portemonnee. „Wie gezond wil leven, moet daar echt te veel moeite voor doen. Dan vraag ik me af: moet het nou echt zo duur zijn?”

Gea Zegveld (55)Leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en moet steeds zuiniger leven.